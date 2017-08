Kjære foreldre, kjære lærere!

Debatt Det hjelper ikke med gode karakterer hvis man mister gleden, helsen eller livsmotet.

MONICA LIEN, lærer og forfatter av «Ta vare på deg selv! Håndbok for flinke piker og driftige damer»

I går kom datteren min på syv år og sa til meg : «Mamma, jeg har ikke lyst til å gå på turn lengre». Hun har hatt det kjekt på trening, så jeg stusset litt. «Hvorfor vil du ikke gå lenger da, vennen min?» «Jeg vil ikke gå ut etter at jeg har gjort leksene. Jeg vil være hjemme og slappe av».

Etter å ha forsikret meg om at det ikke er andre faktorer som spiller inn –mistrivsel, erting eller en følelse av manglende mestring i gymsalen- aksepterte jeg hennes valg. Hun kan få begynne med denne aktiviteten igjen til neste år hvis hun vil. Eller hun kan begynne med noe annet. Skolen kommer først, og allerede på andre trinn er det nok av krav og læringsmål som skal oppfylles.

I disse dager starter skoleåret igjen for både små og store. I den forbindelse har jeg lyst til å utruste dere med noen kalde fakta:

• Hvert år tar Rikshospitalet imot 40 barn med uforklarlige fysiske plager på grunn av stress og psykiske belastninger. Utmattelse, besvimelser, lammelser og epilepsianfall er noen av symptomene.

• Antall barn og unge med diagnosen ME er ifølge forskning.no blitt femdoblet mellom 2008 og 2015.

• Flere barn og unge blir syke av kravet om å prestere. I flere år har helsevesenet slått alarm om økte stressplager hos barn. Likevel øker andelen stressrelaterte symptomer (Kilde: nrk.no)

Allerede i 2015 uttalte psykologspesialist Solvei Gjems, som tar imot 40 barn i året på Rikshospitalet, følgende i et intervju med VG: «Mange strever med å nå forventninger fra skolesystemet, foreldre og familie. Men viktigst av alt: Mange setter altfor høye krav til seg selv. De skal ha toppkarakterer, være med på en drøss fritidsaktiviteter og være sosialt vellykket». Sammen med overlege Stein Førde, hevdet Gjems at skolen i stadig større grad peker seg ut som en viktig årsak til at sammensatte problemer hos barn og unge etter hvert setter seg fast i kroppen.

Vår kultur er sterkt preget av prestasjonspress. Enkelte barn vil automatisk streve med å tilpasse seg dette presset. Da er det viktig at både skolen og foreldrene kan virke som en motpol. At mange voksne selv møter veggen etter å ha overprestert i en årrekke, er dessverre symptomatisk. For hvordan kan vi forvente at barn og unge skal klare å senke kravene hvis vi ikke klarer det selv?

Som voksne rollemodeller må vi formidle -ikke bare i ord men også i handling- at barnet noen ganger kan tillate seg å senke skuldrene litt. La både små og store få hvile i at de er gode nok. Flinke nok. Dyktige nok. Verdifulle både med og uten seksere på vitnemålet. Det er et paradoks at utdanningsinstitusjonene selv hauser opp det voldsomme prestasjonspresset. Både i form av tester og prøver helt fra første trinn i småskolen, og helt opp til avslutningen på videregående skole.

Jeg kjenner at jeg blir frustrert over at testingen starter allerede i første klasse. Selv som utdannet lærer og med tre faglig sterke barn, reagerer jeg på prestasjonspresset starter så tidlig. Er barnet på nivå 1 i et fag, bør det opp på nivå 2. Og er det på nivå 2, bør det absolutt strebe etter nivå 3. Blant annet på grunn av det sterke prestasjonsfokuset, valgte vår eldste sønn ved overgangen til ungdomsskole, å begynne på Montessoriskole i stedet.

Kompetansemålene er like, karakterer brukes på ungdomstrinnet, og elevene skal gjennom eksamener. Likevel er fokuset først og fremst på å stimulere elevens selvstendige læring. Selv om karakterpresset er mindre uttalt, ser det ut til at Montessoripedagogikk kan gjøre elevene både mer skolesterke og sosiale (Forskning.no). At elevene ikke taper faglig på at prestasjonspresset dempes, er et moment å ta med i den videre debatten.

Er det så noe galt med å prestere? Skal vi hindre våre barn i å gjøre det godt på skole og i drett? Skal vi ha som mål å skape et hav med middelmådigheter? Nei da, slett ikke. Å mestre en aktivitet, et fag eller en idrett gir mestringsglede, og det vil vi ha mer av. At noen jobber for å bli enere innen sitt felt, er også supert. Men alle kan ikke bli enere i alt.

Det er her mange unge mister motet. Fordi de fortvilet prøver å mestre på alle områdene samtidig. Det er lenger ikke nok å være god i fotball eller i matematikk, eller i sløyd for den saks skyld. Ungdommene våre konkurrerer om å ha toppkarakterer i alle fag. I tillegg skal de se bra ut og ha en veltrent kropp. Helst bør de også hevde seg i en eller flere fritidsaktiviteter. Det er en sammenligning uten sidestykke, hvor mange er dømt til å falle gjennom.

Amalie Skram videregående skole i Bergen blir populært kalt en eliteskole. På avslutningsdagen før sommerferien, kalte rektor frem de elevene som hadde fått ekstra mange seksere på vitnemålet. Disse elevene fikk blomster og ble gjort ekstra stas på.

Hva signaliserer denne (i og for seg hyggelige) gesten? At det er selve innsatsen som er viktigst? At den som har strevd seg fra en treer til en firer har gjort en like verdifull jobb som den som fikk beste karakter? Nei. Denne symbolhandlingen signaliserer at gode karakterer er målet. Det som skal belønnes. Er det rart at ungdom forstrekker seg? Når ikke engang vi voksne klarer å dempe karakterpresset, hvordan kan vi forvente at ungdommene selv skal ta grep?

I mangel av andre vurderingsformer kan karakterer være til hjelp for å vurdere ungdommens faglige innsats. Ved inntak til videregående eller høyere utdanning er også karakterer et nyttig verktøy. Men det hjelper ikke med gode karakterer hvis man mister gleden, helsen eller livsmotet.

Derfor må vi lære våre barn å skille mellom viktig og uviktig. Lære dem skillet mellom perfeksjon og det å yte sitt beste. Kjenne at det er nok, selv om resultatet var en firer på matteprøven. Vi må lære barnet i småskolen å være stolt over de 100 ordene hun klarer å lese i minuttet, selv om venninnen leser 200 ord på samme tid.

Noen er de fødte teoretikere, andre hevder seg mest i praktiske eller estetiske fag. Å forsøke å yte på topp i alle fag og på alle livets områder, gjør at sårbare barn og unge kan gå ned for telling. Med utmattelse, ME-symptomer, kroniske smerter, eller psykiske/psykosomatiske symptomer.

La barnet få ha litt uorganisert fritid. Kjede seg litt. Oppleve at kreativiteten pipler frem når presset avtar. Gi aksept for at det barnet presterer på skolen og fritidsaktiviteter er BRA NOK. Og er du aktivitetsleder for barn på fritiden: Ikke la lyset i barnas øyne slukne etter trening, fordi de ikke presterte på linje med Ronaldo eller Petter Northug. Er du foresatt på fotballkamp: Ikke kjeft så høyt fra sidelinjen at gressmatten visner, fordi poden misset på en ball. Barna trenger å ha det kjekt og kjenne på mestringsglede, ikke på mislykkethet og at det ikke er gode nok.

Og husk: Ikke glem å slappe av litt innimellom, du også.