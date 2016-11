PISA gir viktig kunnskap om skolen

Debatt PISA er verdens største forskningsprosjekt om utdanning. Selvsagt skal Norge være med. Vi vil bygge en skole hvor elevene lærer mer. Vi må bygge den på kunnskap om hva som virker. PISA er en av mange kilder til slik kunnskap.

TORBJØRN RØE ISAKSEN, kunnskapsminister (H)

I desember kommer tallene fra den siste PISA-undersøkelsen som er gjennomført blant 15-åringer i 67 land. Ofte blir dette fremstilt som en ren rangering av hvor bra elever i ulike land har gjort det.

Heldigvis er PISA noe langt mer. Undersøkelsen kartlegger elevenes ferdigheter i lesing, matematikk, naturfag og problemløsning. Den ser på hva slags strategier elevene bruker for å lære, på motivasjonen deres og på læringsmiljøet.

Både elever og rektorer gir informasjon om undervisningen, og erfaringene de har med både skolen og lærerne. Alt dette er gjenstand for omfattende forskning.

650 vitenskapelige artikler

Forskere fra Oxford har gått gjennom forskningslitteratur om PISA. De har funnet 650 artikler i 250 tidsskrifter med fagfellevurdering – og det er bare de engelskspråklige. Artiklene handler om en lang rekke ulike tema. Nesten 100 handler om ulikheter i elevenes hjemmebakgrunn.

Den høye andelen elever med svake grunnleggende ferdigheter, og sammenhengen med elevenes hjemmebakgrunn, er et av mange tema som PISA har satt på dagsordenen. Den internasjonale forskningen handler også om lærere og undervisning, innvandrere og språk, mobbing, IKT, kjønn og skoleledelse.

Norske resultater

Forskere i de enkelte land går også videre med nasjonale funn. De norske PISA-resultatene fra 2000 og 2003 var for eksempel utgangspunktet for en dybdestudie av det som skjer i norske klasserom. De intervjuet lærere, og filmet det som skjedde i klasserommet.

Forskerne ønsket å forstå de pedagogiske prosessene som hadde ført til de utfordringene PISA hadde avdekket, og gi konkrete forslag til å forbedre norsk utdanning og opplæring. Det var et tverrfaglig forskningsprosjekt som har gitt oss viktig dybdekunnskap om blant annet læringstrykk og bruk av ulike læringsstrategier.

Ingen fasit

I 2012 deltok omkring 510 000 elever i PISA. De er trukket ut på en slik måte at de representerer rundt 28 millioner 15-åringer i 65 forskjellige land. En slik rikdom av data gjør at PISA er leverandør av storskala utdanningsanalyser som ingen andre kan levere. Selvsagt har PISA feil og mangler, og mange av forskningsartiklene er nettopp kritikk som drøfter bruken av statistiske metoder og modeller. Slik bidrar forskerne også til å utvikle kvaliteten på PISA.

Undersøkelsen sier selvsagt ikke alt om tilstanden i norsk skole. Vi deltar i flere internasjonale undersøkelser, vi har nasjonale prøver og vi har kvalitative studier av det som skjer rundt om i norske klasserom.

Alt dette – og mye mer – bidrar til mer kunnskap om kvalitetene og utfordringene til norsk skole.

Grunnleggende ferdigheter

Ofte blir PISA kritisert fordi den «bare» måler elevenes kompetanse på utvalgte områder, og at undersøkelsen ikke tar nok hensyn til andre viktige kompetanser. Det er helt riktig at ikke alt egner seg til måling, og jeg synes heller ikke at vi skal måle alt.

Samtidig er det ikke tvil om at PISA måler helt grunnleggende ferdigheter. Hvis elevene ikke kan lese eller regne skikkelig, blir det for eksempel svært vanskelig for dem å ta del i samfunnsdebatten eller å få en god demokratiforståelse.

Utdannelse og dannelse henger sammen. Å sørge for at elevene behersker de grunnleggende ferdighetene, er helt nødvendig for å oppfylle det langt bredere samfunnsoppdraget som skolen har.

PISA har mangler

Jeg har ingen problemer med å se at PISA har mangler. Men løsningen er ikke å melde seg ut av PISA, slik Senterpartiets Anne Thingelstad Wøien nylig tok til orde for.

Løsningen er å bidra til at undersøkelsen blir bedre og gi flere forskere mulighet til å bruke disse dataene for å fremskaffe ny kunnskap. I tillegg må vi sørge for å ha flere kilder til informasjon om norsk skole.

Regjeringen vil skape en skole hvor elevene lærer mer. Den skolen skal vi skape ved hjelp av kunnskap om hva som virker.