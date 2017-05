Norske lærere fortjener færre elever i klasserommet

Debatt Trond Giske vil ha flere lærere i klasserommene, mens skoleundersøkelser viser at lærerne ønsker mindre klasser for å oppnå bedre prestasjoner og færre atferdsproblemer.

ARSHAD JAMIL, sivilingeniør og tidligere lærer

Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske skrev nylig i VG at han vil ha en skole der alle barn kan lykkes. Mens vi ønsker en skole der alle barn bør/skal lykkes. Ingen i vårt samfunn ønsker en skole der våre barn ikke lykkes. Han vil også innføre norm for lærertetthet. Det er ikke antall lærere i et klasserom som er avgjørende, men antall elever.

Arshad Jamil.

En av hovedgrunnene til at vi i Norge ikke klarer å få til et reelt skoleløft, er fordi skolen blir brukt til en arena for politisk dragkamp. Så lenge alle involverte aktører drar i hver sin retning, vil vi aldri lykkes med å gi skole-Norge et ordentlig løft. Et løft skoleelever fortjener.

Vi har mange dyktige og flinke lærere i skolen i dag, men det er som regel enkeltsjeler på skolen som bidrar til kreative løsninger der noen av elevene lykkes. Vi bør ha en skole der slike enkeltsjeler verdsettes, fremmes og ideene deres settes i et system slik at de ikke forsvinner når den ene ildsjelen slutter eller er utbrent.

Giske skriver at elever fortjener flere lærere i klasserommet. Det er viktig å innse at læringsmiljøet på skolene er vel så viktig som selve undervisningen, men uten et godt læringsmiljø kommer vi ingen vei. En av verdens mest kjente skoleforskere, John Hattie, har uttalt seg varmt om at vi må konsentrere oss mer om ulike faktorer i læringsmiljøet. Et godt læringsmiljø skapes når alle de involverte aktørene, elever, lærere, foreldre, skoleeiere, politikere og samfunnet forøvrig jobber sammen og for det samme. I det minste bør det forventes at ulike aktører ikke drar i hver sin retning og heller snakker positivt om skolen.

Det må ikke rakettforskning til for å forstå at når en lærer har færre elever å ta hånd om, så vil læreren være bedre i stand til å håndtere «situasjoner».

Det skal ikke mye til å forstå at færre elever gjøre hverdagen enklere for lærere. Færre elever gjør at læreren kommer tettere på situasjoner og ser eleven på en bedre måte. Jeg har drevet med personlig leksehjelpstjeneste i over seks år, og har hatt tusener av samtaler med foreldre og elever. Min enkle observasjon er at elevene kan mye mer enn det de får vist på skolen. Hvorfor det? Min konklusjon er soleklar; fordi den enkelte eleven ikke blir sett i de store klasserommene. Så fort de får en-til-en oppfølging, begynner den samme eleven å blomstre og mestre problemstillinger man ikke hadde muligheten til på skolen. Flere har gått opp både 2-3 karakterer etter bare noen få personlige timer. Vi er skrudd sammen forskjellig, og lærer på forskjellige måter.

Giske vil ha flere lærere i de store klasserommene, mens skoleundersøkelser viser at lærerne ønsker mindre klasser for å oppnå bedre prestasjoner og færre atferdsproblemer. Flere hevder at antall elever i et klasserom ikke har betydning for læringsutbytte. Jon Marius Vaag Iversen ved Trøndelag Forskning og Utvikling, sier at i små klasser er forskjellene i læringsutbytte mellom elever med ulik sosial bakgrunn mindre. Det kan blant annet se ut som klassestørrelsen utligner forskjeller som kommer av foreldrenes utdanningsnivå. Altså, små klasser utjevner sosiale forskjeller, og effekten er størst for elevgrupper mellom 11 og 18 elever.

Andre internasjonale studier konkluderer med at mindre klasser er forbundet med bedre testresultater, spesielt innen matematikk og skrivning, og høyere fullføringsprosent, spesielt for elever i de yngre årsklassene og for elever med spesielle behov. Det er altså ikke enighet om at færre elever pr lærer ikke har betydning. Også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har hevdet at det ikke er noen sammenheng mellom klassestørrelse og elevprestasjoner, muligens begrunner han dette med en norsk undersøkelse fra 1996 der Bonesrønning konkluderer med at antall elever pr. lærer ikke hadde noen betydning for elevresultatene.

Det er nettopp her jeg tror politikere bruker undersøkelser etter det som er økonomisk gunstig og relativt populistisk. Det å ha flere lærere per klasse, er ikke samme som å ha færre elever i klasserommet.

Willy-Tore Mørch, professor ved UiT, har studert flere undersøkelser. I STAR- programmet i Tennessee (Student Teacher Achievement Ratio) som inkluderte 12000 elever og 1200 lærere, hadde man redusert størrelsen på noen klasser til 13-17 elever og beholdt noen større klasser (22-26 elever) og fordelte de tilfeldig i to grupper. Resultatet viser at elevene i de små klassene utklasset elevene i de større klassene i skoleresultater og ved reduksjon innen atferdsproblemer. SAGE-studiet i Wisconsin som omfattet 500 skoler, sammenlignet klasser med redusert størrelse med klasser med normal klassestørrelse og fikk lignende resultater.

Til forskjell fra studiene som statsråden støtter seg til, var dataene i disse studiene innhentet ved observasjoner i klassen og intervjuer med lærere og elever og STAR-studiet hadde et randomisert kontrollgruppe design, det sterkeste av eksperimentelle design vi kjenner. Observasjonene viste at noen lærere endret pedagogisk praksis når klassene ble mindre, mens andre ikke gjorde det.

Statsråden støtter seg til at lærertetthet har ingen effekt, Trond Giske vil øke lærertetthet, mens lærerne vil ha færre elever i klassen. Det å ha færre elever i klassen, er ikke samme som å øke lærertetthet.

Ingen av disse ønskene alene vil kunne klare å gi skole-Norge det løftet alle håper på og ønsker. Det som er sikkert, er at færre elever per klasse utjevner sosiale forskjeller og gir større mulighet for at den enkelte eleven blir sett. Dermed er det også et riktig skritt for å bedre læringsmiljøet. Men læringsutbyttet i mindre klasserom vil bli størst når også læreren klarer å ha et tilpasset opplegg, og ikke underviser som i større klasser. Da har heller ikke lærerne noe unnskyldning for å skylde på store klasserom.

En betydelig etterspørsel for privatundervisning har ført til et marked i vekst for eksterne læringstilbud. Det er begrenset med tid i skolen og den siste trenden innenfor utdanningspolitikk viser et betydelig større fokus på et resultatorientert læringssyn der elevene må komme seg gjennom utallige prøver for å endelig kunne avlegge eksamen. Målestokken for læring har utviklet seg til rangering av resultater og ikke behovene til barn og unge.