Norske elever fortjener flere lærere i klasserommet

Debatt Arbeiderpartiet vil ha en skole der alle barn kan lykkes. Da må vi ha nok lærere som kan se og hjelpe hver enkelt elev. Derfor vil vi innføre norm for lærertetthet og starte med de yngste elevene.

TROND GISKE, nestleder i Arbeiderpartiet.

Gode nyheter for skolen: Norges største parti vil ansette flere lærere i skolen og ha en norm for lærertetthet (...)», skrev Utdanningsforbundet på Twitter da landsmøtet vårt vedtok en norm for lærertetthet sist helg. De har rett. Det er et historisk vedtak av Norges største parti, og kan bli et tidsskille for skolen.

Mange politikere har de siste årene snakket om flere lærere i skolen. Siden skoleåret 2014/15 har det blitt færre lærere i halvparten av landets kommuner. Dette til tross for at Krf og Venstre har tvunget regjeringen til å sette av penger til formålet. En slik utvikling kan vi ikke godta. Norske elever fortjener en regjering som sørger for at det blir flere lærere i klasserommet.

Spørsmålet foreldre og lærere bør stille seg er:

1. Hvorfor sier Frp og Høyre nei til å sikre elevene nok lærere?

I dag er det mange elever som ikke får den hjelpen de trenger. Mange lærere opplever at det ikke er tid nok tid til å følge opp alle fordi de har ansvaret for alt for mange. Hvordan skal alle elever få tidlig innsats uten flere lærere til å hjelpe de yngste barna? I regjeringens stortingsmelding om tidlig innsats finnes det ingen plan for flere lærere. Det er alt for defensivt.

Ap vil gi skolene nok lærere til å kunne gi intensivundervisning og ekstra oppfølging til elevene som trenger det. Alle elever må få hjelp når de strever på barneskolen, vi vil ikke vente og se til de til slutt får innvilget spesialundervisning på ungdomsskolen.

Alle elever, uansett hvor i landet de bor, skal oppleve at læreren har tid til å gi dem den hjelpen de trenger. Derfor vil vi innføre en lærernorm. Men derfor vil vi også ha spesialteam med dyktige fagfolk som kan støtte de skolene som sliter med å få gitt sine elever intensivopplæring og tilstrekkelig oppfølging. Uten flere lærere når vi aldri målene om tidlig innsats.

2. Hvordan skal Frp og Høyre skape trygg skole uten mobbing, uten flere voksne som kan hjelpe?

Mobbing påfører mange barn og unge livsvarige helseskader. Noen ganger er det dødelig. Det må ta slutt. Ap vil ha en mye kraftigere innsats mot mobbing i skolen med sterkere sanksjoner mot skoler som ikke tar tak i mobbeproblemer og et sterkere rettsvern for elevene. Vi vil ha beredskapsteam for alle kommuner, som kan rykke inn og hjelpe skolene i fastlåste og vanskelige mobbesituasjoner.

Like viktig er det å forebygge at mobbing oppstår. Når klassene blir større og lærerne færre blir det vanskeligere å vinne kampen mot mobbing. Vi trenger flere lærere og voksenpersoner i skolen som har tid til å skape gode klassemiljø og gode relasjoner.

Lærerne må få mer tid til å hjelpe, kombinert med mer kompetanse om hvordan de kan forebygge og ta tak i mobbing. Ap vil ha et kompetanseutviklingsprogram i antimobbearbeid for lærere, rektorer, miljøarbeidere og vaktmesteren. Skal vi stoppe mobbingen må vi gi alle de voksne i skolen trygghet og kompetanse til å bidra. Slik bygger vi gode lag rundt både elever og lærere.

3. Hvordan skape en bedre skole når Frp og Høyre mislykkes med lærerrekrutteringen?

Færre vil bli lærere i grunnskolen under Høyre og FrP. Søkingen til grunnskolelærerutdanningene går ned for tredje år på rad. Aldri før har andelen søkere til lærerutdanningen for barneskolen (GLU) vært lavere. Det er svært alvorlig. Vi trenger flere lærere for de yngste elevene. Norge ligger an til å mangle flere tusen lærere i fremtiden, ifølge SSB. Regjeringen lykkes ikke med å gjøre læreryrket attraktivt nok, og for mange lærere slutter etter kort tid i yrket.

Vår lærernorm gir lærerne mer tid til å være lærere. De får mulighet til å utvikle undervisningen, samarbeide med andre, lære nye undervisningsmetoder, gjøre skolen mer praktisk, ta i bruk nye digitale verktøy - noen av hovedsatsingene til Ap i skolepolitikken. Først og fremst gir tid lærerne mulighet til å gjøre det de er best på: å utvikle læringsrelasjonen til hver enkelt elev, og gi alle elever den tilpassingen og oppfølgingen de trenger.

En skole med nok ressurser og nok tid vil gjøre det mer attraktivt å bli lærer. En skole der lærerne får frihet til å være pedagoger, i stedet for å bruke tid på rapporter, skjema og kontroller ovenfra, vil løfte respekten for skolen og statusen til læreryrket. Lærere skal slippe å ha en klump i magen fordi tiden ikke strekker til, fordi det er så mange elever de ikke rekker å hjelpe.

Arbeiderpartiet vil ha flere lærere og økt satsing på skolen for at alle elever skal få den oppfølgingen de trenger. På motsatt side finner vi Frp og Høyre, som argumenterer for at antall lærere ikke er viktig. Som mener lærere, elever og foreldre tar feil når de vil ha økt lærertetthet. Som kutter lærere i ungdomsskolen. Det er nok skattekutt nå. Elevene har ikke tid til å vente i fire nye år på at skole settes først.

Valget kunne ikke vært tydeligere. Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Og ingenting er viktigere enn barna våre.