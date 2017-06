Debatt Mulig jeg bryter litt med hippie-føleri-alt-er-like-verdifullt-tøyset som er så pop i «The Human Age», men nå må det bli slutt på dette tøyset.

TORBJØRN SØLSNÆS, AU-medlem i Oslo Høyre

Selvsagt forteller det noe (skulle skrive «positivt,» til jeg kom på korps) om en kandidat om vedkommende har hatt verv eller engasjert seg på fritiden. Men kom da for svarte ikke her og si at karakterene er mindre verdt enn bildene fra backpackerturen i Nepal.

Torbjørn Sølsnæs. Foto: Oslo Høyre

«Ditt karaktersnitt betyr uendelig lite for om jeg har lyst til å ansette deg. »

Ok. Men kvaliteten på bildene jeg tok da jeg var tok en oval weekend sørafor med noen kompiser, det betyr en del, da eller?

Les den mye delte teksten til den danske næringslivsmannen Per Kirschner: – Jeg vil heller se feriebildene enn sekserne dine!

Næringslivsfolk kan bli grensesprengende endimensjonale i sin samfunnsanalyse enkelte ganger, særlig hvis de finner det kvarteret hvor sola skinner litt sterkere. Det er da for svingende ikke utelukkende for folk som Per Kirchner at vi skal oppfordre barna våre til å gjøre en skikkelig innsats på skolen. Det er jo fordi de da faktisk vil klare å bli uavhengige og selvstendige mennesker som kan bruke det de har lært til noe som er viktig for dem selv, for det de jobber med og for samfunnet.

Nei, det er riktig at karakterer ikke er alt. Det er det virkelig ikke. Men det er en forbasket ålreit dokumentasjon på at en faktisk ikke er en idiot, uten at en skal trenge å bevise det hele tiden. For det er nok noe som i sterkere grad bidrar til forbruk av nervedempende hjertemedisin, enn at kidsa nå knasker dette mot eksamensangsten. Det bidrar også til utstøting fra arbeidslivet, til et liv på trygd.

Det slipper selvsagt folk som Per Kirchner å tenke på, der han sitter og blar gjennom fotoalbumet «Last weekend in LA» som du sendte sammen med søknaden som ny HR-direktør i Novicell. Men siden jeg ser folk dele dette vrøvlet med positivt fortegn, kan jo de vurdere å teste ut metoden selv, neste gang det er jobbsøking på gang. Eventuelt fortelle barna som nå sitter og er bittelitt stressa fordi det er eksamenstid, at det ikke er så innmari viktig hvordan det går. Viktigst å stresse ned og ta noen flotte shots på ferien til sommer.

Herregud altså. Dette må ta slutt. Nok tøys!