Latin-Amerika: Den glemte regionen

Kommentar Latin-Amerika fenger ikke lenger.

Av AXEL STØREN WEDÉN

Til høsten legges Latin-Amerika-studier ned ved Universitetet i Oslo. Kun ti personer satte studiet som førsteprioritet i fjor. Bare «kristendom, kultur og læring» og «klassiske språk» var mindre ettertraktet.

Det er ikke bare blant ungdommen at Latin-Amerika ikke fenger lenger. Siden 2013 har Solberg-regjeringen kuttet kraftig i bistandsmidler til fordel for investeringer rettet mot næringsliv og handel i regionen.

Nedleggelsen av ambassaden i Guatemala i 2015, den siste i Mellom-Amerika, illustrerer den stadig minskende norske tilstedeværelsen.

Latin-Amerikas tilsynelatende irrelevans gjenspeiles hos norske politikere. Som da Christian Tybring-Gjedde (Frp), medlem i utenrikskomiteen på Stortinget, på ærlig vis (og med ikke fullt så stø geografikunnskaper) kunne meddele til D2 at «en del av verden jeg ikke har ork til å engasjere meg i er Sør-Amerika, Brasil, Chile og Mellom-Amerika. Det blir for mye».

Historisk sett har heller aldri den delen av verden vært gjenstand for stor interesse fra høyresiden. Det har vært antiamerikanismen og internasjonal solidaritet med befolkning som har vært undertrykket av militærdiktaturer, som har trukket venstresiden mot Latin-Amerika.

Det var en tid da regionen var på dagsorden i Norge. Flyktninger fra Chile søkte tilflukt fra Pinochets brutale diktatur på 70- og 80-tallet.

Gerilja- og revolusjonslederen Daniel Ortega var så populær her til lands at Nicaragua ble et av Norges hovedbistandsland. Han var så mye i mediene at Kåre Willoch i en stortingsdebatt skal ha referert til NRK som «Radio Ortega».

Virkeligheten i dag er en ganske annen. På sett og vis kan man argumentere med at den manglende oppmerksomheten kan tyde på at ting ikke går så aller verst i Latin-Amerika. En historisk fredsavtale i Colombia ble endelig undertegnet i desember, det har vært økonomisk vekst i en rekke land over flere år, som gjenspeiles i en stadig større middelklasse.

Samtidig er korrupsjon, organisasjonsfrihet og enorm ulikhet en stor utfordring flere steder på kontinentet. For ikke å snakke om kriminaliteten. Latinamerikanske land topper globale vold- og drapsstatistikker.

Paradoksalt nok så skjer nedleggelsen av studielinjen på Blindern i en tid der regionen er tjent med all oppmerksomheten den kan få.

Mens Donald Trump truer med handelskrig og mur mot Mexico, forvitrer Venezuela, en gang en kjæledegge for den norske venstresiden, til et diktatur. De siste årene har vist at verden kan endre seg lynraskt. Å bygge ned kompetanse som kan bli viktig i fremtiden, tjener ingen.