Låtteleg mas om K-en

Debatt Maset om K-en fører ingen vei. Det er ikkje mogleg å prosentberekne «kristendomsinnhaldet».

BJØRN KVALSVIK NICOLAYSEN, professor i lesevitskap, UiS

Diskusjonen om K-en fremfor RLE skal ha 55 prosent av faget «kristendom, religion, livssyn og etikk» er komplett låtteleg. Politikarar som masar om dette, forstår ikkje dei læreplaner og fagplaner som finst. Og dei låner seg til argument frå ytterpunktene på ein skala, der reaksjonær gammeldags kristendomsforståing er i eine enden og Hedningesamfunnet i den andre.

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen.

Det er ikkje for religions- og livssynsfaget i skolen ein bør ha største panikken. No kjem der jo etter kvart svært kompetente lærebøker, som vil være til stor hjelp for eit komparativt perspektiv. Selv har eg seinare tid ofte hatt glede av å tilrå læreverket «Store spørsmål» for ungdomsskolen, av Olav Hove, Jørg Arne Jørgensen og Marit Sandboe, der Jarle Rasmussen var med på 8.-klassebandet. Denne gjengen lærebokforfattarar syner at det er mogleg, også med å treskje inn norrøn mytologi som kan tene til bakgrunn for å vurdere nyare æreskulturar oppimot det vi kom til å erstatte som syndserkjenning og tilgrising, å lage verkeleg komparative studier. Der elevene får lov til å endre sine oppfat­ninger gjennom arbeid med eit materiale som ikkje vert uttillateleg forenklet.

Kristendommen finst - kva anten folk vil regne den som landeplage eller hjartetrøyst – og vert så langt eg kan skjønne, undervist på ordentlig måte. Spørsmålet er så kva (K) RLE-faget skal tene til. Men her er altså diskusjonen om K’en temmelig uinteressant.

Det har å gjøre med at den kulturelle dimensjonen i faget er forarmet. Ungdommene som kjem til universitetene våre kan ikkje lenger bibelsoge. For ei tid sida fekk eg høve til å nemne ligninger og døme på dei i ei undervisningsøkt, og eg spurte om nokon kjente nokre nytestament-ligninger. Ingen svar i gruppen på 65. Den barmhjertige samaritan? Ein kar retten nødlande opp hånden: «Var det ikkje han jøden som banket opp nokre folk på veien?»

Enkas skjerv, Sareptas krukke, Nikodemusar i natten, 30 sylvpengar, Babylons skjøkje, skriften på veggen, den brennende busken, min brors vaktar, Potifars kone, Delilah, bryst som alabast – alt dette er daudt og borte. Og siden ingen veit kva ein kjøkemeister er lenger, heller, så er det ikkje så farleg at yngre prester uttaler ordet «skjøgemester» når dei les teksten om Kanaans brudlaup.

Det er vorte vanskelig å bruke Strindbergs «Till Damaskus» og «Inferno» som tekstgrunnlag i undervisningen, for ingen veit lenger noko om Paulus eller bakgrunnen for Dante; at kristendommens retorikk har noko med indre liv og val å gjøre er fjernt, osb. Men med aktiv bruk av annan og nyare litteratur vil ein også kunne førebu tilgangen til dei eldre og noko tyngre tilgjengelige klassikarane. Til dømes fleire av tekstene til Jon Fosse, men også mange andre moderne for­fattarar.

Bibelsogen får vi nok aldri inn igjen i skolen, for den var intimt knytt til forkynnende undervisning, der sogene om folk i GT og NT var dømeforteljingar som kunne hinte til løyndomar og avsløre moralske prinsipp. Så, det dei kunne kanskje interessert seg for, dei som er så bekymret for K'en, det var å få integrert ei kulturundervisning som samlet element i kulturfagene og språkfagene, gjerne òg naturfag, slik at Europas kultur- og idéhistorie kunne vorte betre tematisert.

Her er det då alt gjort eiendel frå oppegående fagdidaktikarar, så som opplegg for skriving i alle fag (i samsvar med fagplanene) og arbeid med multimodale (samansette) tekster, der den europeiske kunstskatten har ei sjølvsagt rolle som leverandør av ikonografi og åtgåingsskjema.

Maset om K-en fører ingen vei. Det er ikkje mogleg å prosentberekne «kristendomsinnhaldet». Derimot vil einkvar oppdatert religions- og livssynslærar forstå at i vår tid er det viktig å kunne snakke greit og med grei bakgrunn om dei tre monoteistiske religionene, og samanlikne dei både innbyrdes og med andre tilgjengelige alternativ her i verden.

Dette er universitetene etter kvart også helt avhengige av at studentene kan takle. Om ikkje, kan vi snart leggje ned alle pretensjoner om å ta del i europeiske og andre internasjonale prosesser.