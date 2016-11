Kunnskap bygges ikke på usannheter, Sarromaa

Debatt Sanna Sarromaa hevder, i VG 29. oktober, at de som er kritiske til OECD sine PISA-tester, dermed også mener at kunnskap er uviktig.

STEFFEN HANDAL, leder i Utdanningsforbundet

Slik er det selvsagt ikke. For likevel å få dette til å henge på greip, skriver Sarromaa usant om Utdanningsforbundet.

Her er fakta:

• Utdanningsforbundet støtter kompetansekrav for lærere.

• Utdanningsforbundet støtter karakterkrav ved inntak til lærerstudiet.

• Utdanningsforbundet har i årevis kjempet for at grunnskolelærerutdanningen skal være på masternivå.

• Utdanningsforbundet støtter at lærere skal ha rett og plikt til videreutdanning.

• Utdanningsforbundet har opprettet en egen forskningsportal, Utdanningsforskning.no.

• Utdanningsforbundet mener vi fortsatt skal delta i andre internasjonale undersøkelser som TIMSS og PIRLS.

Vi er opptatt av det vi tror er best for elevene, ikke for OECD.

Når Utdanningsforbundet råder norske myndigheter til å trekke seg fra PISA, er hovedgrunnen at både OECD selv, myndighetene i mange av deltakerlandene og pressen har fremstilt undersøkelsen på måter som det ikke er grunnlag for.

PISA-resultatene har på en uheldig måte dominert den norske utdanningsdebatten og skapt en snevrere forståelse av utdanningens formål og innhold. Det bidrar ikke til god kunnskaps- og skoleutvikling.

Vi trenger en kritisk diskusjon om PISA, om det faktiske innholdet og hvordan det brukes. Det bidrar ikke Sarromaa til.

Den saklige og sannferdige debatten om norsk skoleutvikling trenger da åpenbart heller ikke slike bidrag fra Sarromaa.