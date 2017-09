Ja til nikab-forbud

Leder Det burde være åpenbart. I Norge viser vi ansikt.

Vi ligger i verdenstoppen når det gjelder tillit. Tillit til hverandre, til institusjonene og til makthaverne. Åpenhet bygger tillit. En del av denne åpenheten er at vi ser hverandre. Dette handler om alt fra åpne skattelister og offentlighetens tilgang til departementers postjournaler, til at vi ser hverandres ansikt når vi passerer hverandre på gaten.

Plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, skjuler menneskers identitet. Og det fratar andre mennesker muligheten til å lese ansiktsuttrykk og kroppsspråk, til å forstå situasjoner og til å unngå vonde misforståelser. Det foreliggende forslaget fra regjeringen om å forby slike plagg i alle deler av utdanningssystemet, sender er viktig og riktig signal om at disse plaggene er uønsket i det norske samfunnet.

Vi tilhører ikke dem som mener at alle kvinner som dekker seg til på denne måten, er undertrykket. Mange har valgt det selv, noen av dem til sterke protester fra eget nærmiljø. Det er heller ikke først og fremst av hensyn til disse kvinnene at vi støtter et forbud i barnehager og utdanningsinstitusjoner mot plagg som dekker hele eller deler av ansiktet. Tvert om handler dette om å gjøre det tydelig hvilke krav vi kan stille til hverandre i et åpent og demokratisk samfunn.

Derfor mener vi også at høyskoler og universiteter som i høringsrunden til regjeringens forslag har gått mot et slikt forbud, i for stor grad vektlegger hensynet til den enkelte kvinne som ikke får tatt utdanning så lenge hun dekker seg til, og i for liten grad ser saken i et større samfunnsperspektiv.

Folk må få kle seg som de selv ønsker. Men de må også være klar over at valg har konsekvenser. Det å bryte radikalt med samfunnets normer kan ha en pris. De som ønsker å markere avstand til det samfunnet de lever i ved å skjule ansiktet, kan ikke forvente å gli sømløst inn i arbeidslivet – eller i utdanningsinstitusjoner for den del.

Fortsatt er det svært få kvinner i Norge som bruker nikab. Heldigvis. Men det har vært en problemstilling ved enkelte høyere utdanningsinstitusjoner. Det blir vanskelig når spørsmålet først blir tatt opp i det øyeblikket en student med nikab skal begynne på lærestedet. Da blir det brått en sak som handler om en navngitt person, ikke om selve prinsippet.

Det vil være enklere både for de aktuelle studentene og for lærestedene dersom reglene er fastlagt på forhånd. Et nasjonalt forbud mot helt eller delvis ansiktsdekkende plagg er derfor den beste måten å møte disse problemene på. Vi håper regjeringen står fast på et slikt forbud i alle deler av utdannings-Norge.