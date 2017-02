Ikke rør fraværsgrensen

Leder Arbeiderpartiet åpner i sitt programforslag for å avvikle de nye fraværsreglene. Denne ideen er så dårlig at vi mistenker partiet for å ha hatt svært høyt fravær i faget praktisk skolepolitikk.

Innføringen av en fraværsgrense i videregående skole har vært god skolepolitikk. Den har redusert fraværet kraftig viser offentlige tall fra Buskerud og Sør-Trøndelag. I en skole som setter karakterer på elevers arbeid gjennom hele skoleåret, og ikke bare eksamen, er det også rimelig at man krever at elevene følger undervisningen. Før reglene ble innført var fraværet i skolen altfor høyt. Slik blir det hvis det ikke får konsekvenser når man er borte. Det er sunt, klokt og fornuftig at den norske videregående skolen setter krav om at elevene skal være til stede.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal ha ros for at han så problemet med fravær i skolen og gjorde noe med det. Hans tiltak har virket, og det skulle man tro at alle partier som er opptatt av skole, fravær og frafall hadde merket seg. Men, slik er det dessverre ikke. Arbeiderpartiet åpner i sitt programforslag for å avvikle de nye fraværsreglene. Hvor Ap har fått denne ideen fra er ikke godt å si. Men den er såpass dårlig at vi mistenker partiet for å ha hatt svært høyt fravær i faget praktisk skolepolitikk.

Å skrote en fraværsgrense som helt dokumenterbart reduserer fraværet i skolen er dårlig politikk. Hvordan Ap ser for seg å gjøre no med fraværet uten en grense er også helt uklart. Partiet ser ut til å mene at en større grad av individuell vurdering vil være mer på sin plass, men hvordan dette skal praktiseres uten at det skaper merarbeid og urettferdighet er ikke lett å skjønne. Mest av alt ser det ut som om Ap forsøker seg på litt påtatt ungdommelig populisme for å tekkes Elevorganisasjonen og AUF. I et valgår går det fort politisk taktikk i det meste, men Ap bør se hvilken bjørnetjeneste det er i ferd med å gjøre dagens unge.

Tilstedeværelse på skole og arbeid, pliktfølelse om du vil, er faktisk viktig. Det er generelt for stort fravær både i utdanning og arbeidsliv i Norge. For alle de glimrende lærerne som skal utdanne fremtidens arbeidskraft blir jobben nærmest umulig hvis elevene kan være borte fra den daglige undervisningen uten konsekvenser. Ap sier fraværsordningen er for byråkratisk, men hva de mener med dette utover at det skal bli lettere å være borte fra undervisningen er umulig å skjønne.