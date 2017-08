Høyreskolen: Luftslottet som sprengtes

Debatt Det som skjer på en del skoler i Oslo nå, er et utslag av en høyrepolitikk som langt på vei har lykkes i å erstatte fellesskolen med en markedsskole.

JONAS BALS, stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Oslo og rådgiver for Jonas Gahr Støre

Det siste året har jeg snakka med flere lærere på de videregående skolene som det nå rapporteres om at sliter med vold, rus, trusler og gjengproblematikk. Nylig fikk jeg også besøkt en av disse skolene. Selv om jeg var godt forberedt på det jeg skulle få høre, gjorde besøket et sterkt inntrykk på meg, og jeg ble både opprørt og forbanna.

Det de ansatte fortalte, er spørsmål som det er fristende å si at er viktigere enn partipolitikk – særlig i disse valgkamptider, når mange viktige spørsmål lett kan fremstå som smålig krangling og Svarteper-spill. Men i virkeligheten er det jo stikk motsatt: Det som skjer på en del skoler i Oslo nå, er nettopp et utslag av politikk. Ja, det er kanskje en av de sterkeste påminnelsene vi kan få om at politikk betyr noe, i virkelige menneskers virkelige liv.

I dette tilfellet handler det om en helt egen form for politikk: En høyrepolitikk som langt på vei har lykkes i å erstatte fellesskolen med en markedsskole. Selv om flertallet av de videregående skolene i Oslo er populære og har blitt satset på, så ser det veldig annerledes ut på en del av østkantskolene våre.

Det er en skole der de svakeste elevene ikke får den hjelpen de trenger, og der skolen får samme beløp per elev uavhengig av behov. Det er en skole der man i mange klasser har fått det motsatte av den såkalte «kamerateffekten»: Du har ingen rundt deg som trekker deg opp, men mange som holder deg nede. Som gjør at du er redd i friminuttet, og holder kjeft i timen.

Det er en skole der lærerne må være vektere, miljøarbeidere og sosionomer - og hvor det i verste fall innføres adgangskontroll som om det skulle være «inner city schools» i USA.

Det er en skole der verken lærere eller skoleledere har våget å snakke om problemene, der kritikk er blitt møtt med latterliggjøring av politikerne med ansvar for skolen, og hvor det over mange år har utviklet seg en taushetskultur.

Det er en skole der de mest ressurssterke skolene med de mest ressurssterke elevene også blir sittende igjen med mest penger, så de kan tilby variert undervisning og et godt kantinetilbud – mens elevene som har levd på ris hjemme den siste uka, og som møter sultne om morgen, på flere av skolene ikke får noe ekstra. Og hvor skolen deres straffes ytterligere dersom disse elevene dropper ut i løpet av året, fordi stykkprisfinansieringen fordeler midler etter hvor mange elever skolen har.

Det er en skole som brenner lærernes lys i begge ender, og hvor mye av tida går med til å lære bort elementær folkeskikk og sosial kompetanse.

Det er en skole som ikke tilbyr unger fra ødelagte hjem det ekstra de trenger for å kunne klare seg gjennom tre års videregående, eller for å håndtere rus og kriminalitet.

Kort sagt: En skole som ikke bare opprettholder, men forsterker sosiale forskjeller. En skole der de som har ressurser og gjør det bra ikke trenger å bry seg, fordi denne virkeligheten ikke er deres.

Sånn har videregående skole i Oslo blitt under nesten to tiår med markedsorientert høyrepolitikk. Det er et svik mot ungdommen vår. Og det er et dobbelt svik når kunnskapsministeren og Høyres gruppeleder i Oslo nå prøver å redusere det til et spørsmål om justis og kriminalitetsbekjempelse. Bare under de siste fire årene av Høyres styre i Oslo ble skolenes budsjetter kuttet med 300 millioner kroner, og de innførte en regel som gjorde at skolene bare fikk betalt 80 prosent av kostnaden for nye elever.

Flere yrkesfaglige studieretninger har nærmest blitt avviklet, og selv om det nye byrådet har klart å snu fallende søkertall, utdanner byen nå knapt nok malere, murere og andre fagarbeidere som trengs for å bygge en by som skal vokse kraftig de neste årene.

Om Høyre og Fremskrittspartiet nå skal forsøke å bruke denne situasjonen til å fremstå som om de er «tough on crime», bør det avsløres for det det er: Et grovt forsøk på ansvarsfraskrivelse, fra partiene som har økt klasseforskjeller mellom skolene i hovedstaden vår.

I alt dette er det likevel to ting som gjør at jeg er optimist:

Den ene av dem handler om alle de engasjerte lærerne, miljøarbeiderne og profesjonelle sosialarbeiderne, som gjør en enorm innsats innenfor veldig trange rammer.

Den andre handler om at det nå er Arbeiderpartiet og Tone Tellevik Dahl som har tatt over ansvaret for Oslo-skolen. Arbeiderpartiet vil sette en stopper for stykkprisfinansieringen, og setter inn målrettede tiltak mot de seks-sju skolene som sliter mest. Dette inngår i en helhetlig innsats som går hele veien opp til videregående, der jeg håper og tror yrkesfagene vil få et mye sterkere fokus enn vi har hatt på flere tiår. Alt dette henger selvsagt sammen med en styrket bydelsøkonomi, og en kamp mot fattigdom og levekårsforskjeller på mange områder. Og ikke minst: En skole der de ansatte oppfordres til å si fra om kritikkverdige forhold.