Heia mattelærer’n!

Leder I dag vil vi hylle alle landets trofaste og engasjerte matematikklærere, og håper de finner det inspirerende at deres viktige fag får oppmerksomhet gjennom to høythengende priser.

Etter som en av verdens fremste matematikere fant det for å godt å bli født på Finnøy i Ryfylke, har Norge siden 2003 hatt æren av å dele ut den internasjonale Abelprisen, oppkalt etter Niels Henrik Abel (1802-29).

"Forståelse for matematikk er helt grunnleggende.

Ved siden av Fieldsmedaljen, som årlig tildeles en yngre matematiker, er Abelprisen den mest prestisjefulle i sitt slag, og kalles gjerne matematikkens nobelpris. Noe som for øvrig ikke er helt uhistorisk, all den tid kong Oscar selv ville etablere en Abelmedalje allerede i 1902 da det ble kjent at den nyopprettede Nobelprisen ikke skulle bli utdelt til matematikere.

I går ble Abelprisen tildelt franskmannen Yves Meyer (77), professor emeritus ved École normale supérieure Paris, et høyere lærested som har fostret et stort antall nobelprisvinnere i de fleste kategorier. Om Meyer sies det at hans arbeid befinner seg i krysningsfeltet mellom matematikk og informasjonsteknologi. Ifølge statuttene skal Abelprisen «bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk».

Denne uken ble også Holmboeprisen delt ut. Den er oppkalt etter Abels egen matematikklærer, Bernt Michael Holmboe, og går til en eller flere matematikklærere eller et matematikkmiljø i den norske grunnskole eller videregående skole. Prisen, som er opprettet av Det Norske Videnskaps-Akademi, er til fremme for god undervisning innen matematikk.

Mandag ble den tildelt Hanan Mohamed Abdelrahman (36) ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo, «en glimrende formidler og underviser av matematikk», ifølge juryen, som også skriver at hun «har et brennende engasjement for matematikkundervisning og for at alle elever skal lykkes i faget. Hun vektlegger sterkt at hver enkelt elev skal mestre og forstå matematikken.»

Kompetanse i realfagene er en forutsetning for at Norge skal lykkes i å utvikle ny teknologi og kunnskapsbaserte næringer. Forståelse for matematikk er helt grunnleggende. Det som er viktig for landet er også viktig for den enkelte.

Det er svært uheldig for mange barn og deres selvtillit hvis de ikke får hjelp til å mestre matte. Inspirerende mattelærere som Hanan Mohamed Abdelrahman og Yves Meyer er helt avgjørende i så måte.

