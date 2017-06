Direktør til ungdommen: Jeg vil heller se feriebildene dine enn sekserne dine!

Debatt Karakterene dine betyr uendelig lite for om jeg har lyst til å ansette deg.

PER KIRCHNER, adm. direktør i konsulenthuset Novicell.

Eksamenskjøret har begynt. Snart vil mediene flomme over med «hun fikk bare seksere»-historier om hardtarbeidende studenter, som får toppkarakterer i alle fag og presser gjennomsnittet på landets mest populære utdannelser opp, og henviser deres minst like hardtarbeidende femmerstudenter til sine andre- og tredjevalg.

Karakterfokuset er hysterisk stort, og studerende har det historisk travelt. Blekket på eksamensbeviset er knapt tørt før blikket blir rettet mot nye utdanningsmål.

De studerende går tilsynelatende til eksamen med oppfatningen om at resultatet er det som skal bestemme om de noensinne får suksess i karriereren.

Ikke noe kunne være mer feil.

Derfor er det da heller ikke rart at danske studenter i økende grad tyr til reseptpliktig hjertemedisin for å dempe eksamensangsten.

I de mer enn 20 årene jeg har jobbet som virksomhetsleder, har jeg aldri – og jeg mener aldri – sett sammenhengen mellom høye karakterer og suksess i arbeidslivet. Jeg har sett sekserstudenter falle fullstendig gjennom på en arbeidsplass, og jeg har sett masse ungdom uten fantastiske karakterer blomstre og oppnå kjempesuksess.

Derfør bør de studerende, der de nå sitter med svette hender og litt for rask hjerterytme over årsaken til punerkrigene eller beviset for tangentens ligning, senke skuldrene og sette deres eksamenskvaler litt i perspektiv.

Karaktergjennomsnittet ditt betyr uendelig lite for om jeg har lyst til å ansette deg. Det er langt mer viktig at du jobber hardt, har personlighet og er parat til å ta ansvar. Det er mer interessant for meg å ta en prat med en potensiell medarbeider som har tatt ansvar som speiderleder, håndballtrener eller sovet på et skittent hostell i Katmandu. Jeg vil mye heller se dine feriebilder enn karakterkortet ditt.

Så få eksamenene overstått, og nyt livet litt. Og når du kommer så langt at du skal velge utdannelse, så sørg for å velge en som gir deg et håndtverk som du kan tilby din kommende arbeidsgiver. Vis at du kan levere varene innenfor et område som du brenner for, og så skal det nok gå bra alt sammen.

Lykke til med eksamenene!

Denne kronikken sto først på trykk i Politiken, og er gjengitt i VG med forfatterens og avisens tillatelse.