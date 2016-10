Det enkleste er ikke alltid det beste

Debatt Til å være en som fremstiller seg selv som en forsvarer av kunnskap, viste Sanna Sarromaa i lørdagens VG at hun har lite nyttig å tilføre den offentlige samtalen om kunnskap i, og om, skolen.

OLA MAGNUSSEN RYDJE, rådgiver i Tankesmien Agenda.

Under overskriften «Utdanningens Nord-Korea?» fremmet Sanna Sarromaa et slags forsvar for fortsatt norsk deltakelse i PISA-testen. Eller mer presist; hun gikk til frontalangrep mot Senterpartiet og Utdanningsforbundet fordi de har tatt til orde for å melde Norge av PISA-samarbeidet.

Ola Magnussen Rydje. Foto: Espen Braata , VG

Hennes fullstendig useriøse sammenligning av Utdanningsforbundet og Nord-Korea understreker atter en gang behovet for en nyansert og fruktbar diskusjon om skolen her til lands.

Les Sarromaas kronikk: Utdanningens Nord-Korea?

Sarromaas misjon er god: Kunnskap om skolen er bra for barna, lærere, beslutningstakere og samfunnet. Det kan de fleste si seg enige i. I så måte kan PISA-testen være et interessant bidrag.

Men Sarromaas tolkning og bruk av informasjonen vi har fra PISA er i beste fall enkel og naiv. I verste fall er den også farlig, fordi den åpner for en analyse og styring av skolen basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag.

Et illustrerende eksempel: Å fjerne testen «er å slå nok et slag for middelmådigheten i det såkalte kunnskapssamfunnet. [..] Det er sikkert derfor det virker som en deilig idé å slippe maset med PISA. Man slipper å forholde seg til hvordan landet – bokstavelig talt – ligger an», skriver Sarromaa om Senterpartiets forslag.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Her blottlegger Sarromaa sin mangelfulle innsikt og kunnskap om hva PISA-testen gir oss av informasjon. De fleste tester, PISA inkludert, er 1) ingen fasit på norsk skolekvalitet og 2) ikke et egnet styringsverktøy.

For på tross av oppfatningen mange politikere (og Sarromaa) synes å ha av PISA-testen, er den ikke et prosjekt som skal måle hvorvidt skolen lykkes . PISA er en test som forsøker å måle elevers ferdigheter og kompetanser i lesing, matematikk og naturfag, og undersøke utviklingen av disse kompetansene over tid. Det er altså ikke et mål på «hvordan landet ligger». Ikke faktisk og ikke «bokstavelig talt».

Både PISA og Nasjonale prøver har ført til tidvis gode diskusjoner i både forskningsmiljøer, lærerutdanningen og på skolene. Det er bra. Derfor bør vi nok også beholde dem.

Men, og det er viktig, prøveresultatene dårlig egnet til å si noe om for eksempel skolepolitikken er vellykket. De gir heller ikke svaret på hvilke pedagogiske virkemidler som er gode, hvorvidt flere eller færre lærere er gunstig, eller om skolen lykkes med å oppfylle et bredere samfunnsmandat.

Det er også slik vi bør lese Senterpartiet og Utdanningsforbundets forslag om å kutte PISA-testen: De opplever at resultatene misbrukes og mistolkes av politikere som enten ikke forstår resultatene, eller som ønsker å gjøre endringer i skolen basert på dem.

Det handler ikke, slik Sarromaa later til å tro, om en innbitt motstand mot kunnskap og forskning. Det handler om sunn skepsis mot hva standardiserte tester kan fortelle oss, og om politikeres evne til å la være å handle basert på resultater av overflatetesting.