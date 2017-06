Barnehijab må forbys

Debatt Vi må tørre å stå opp for våre norske verdier, selv om enkelte blir støtt. Vi må tørre å inkludere minoriteter og være imot kulturell og religiøs kontroll.

JOHAN N. HERTZBERG, første nestformann i Oslo FpU

Oslo bystyre gikk imot Fremskrittspartiets forslag om å forby barnehijab i skolen. Det er synd de andre partiene ikke står opp for barns rettigheter. Vi må tørre å vedta nødvendige tiltak, også når de er kontroversielle.

Det har nylig blitt satt fokus på ære og skam i minoritetsmiljøer. Det er et stort problem at barn utsettes for press fra familie, både kulturelt og religiøst. Først og fremst fordi det skaper utenforskap og dårlig integrering.

Særlig jenter er utsatt for kontroll, og samfunnet har ikke gjort nok for minoritetsjenter de siste tiårene. Det er flere grunner til at et forbud mot barnehijab er nødvendig og vil være positivt for minoriteter.

Først og fremst fordi barn inkluderes uavhengig av bakgrunn.

Barnehijab skaper et kunstig skille mellom barn allerede fra barneskolen av. Det hindrer barn i skolehverdagen og plasserer dem i unødvendige båser. Disse båsene bør viskes ut, slik Oslo FrP vil, ikke forsterke dem, slik dagens ordning innebærer.

Vi trenger en åpen og inkluderende skole hvor vi lar barn være barn, uten ytterliggående politiske eller religiøse uttrykk. De færreste seksåringer velger barnehijab av egen fri vilje.

Oslo FrP og jeg er enig med Høyre i at ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet og verdi.

Vi er imidlertid uenig i at ytringsfriheten innebærer å pådytte barn hijab, slik dagens ordning legger opp til. Skolen skal være en arena for læring, inkludering og personlig utforskning. Barnehijab motvirker god inkludering, læring og integrering.

Det er i tillegg verdt å merke seg at islamistene er de fremste forsvarerne av barnehijab, slik denne kronikken fra Fahad Qureshi i Islam Net viser.

Vi må tørre å stå opp for våre norske verdier, selv om enkelte blir støtt. Vi må tørre å inkludere minoriteter og være imot kulturell og religiøs kontroll. Dagens ordning hjelper ikke minoriteter. Den hjelper heller ikke integreringen.

Vi trenger derfor et forbud mot barnehijab. Hvis man ønsker å være på barnas side er det enda en grunn til å stemme Fremskrittspartiet.