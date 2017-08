Vi har glemt hvor pengene kommer fra

Kommentar Uten rikinger blir vi fattigere.

Etter at Rimi-Hagen klaget i DN over at «Å være rik er blitt et skjellsord» har VG ringt mange rikinger. Nesten ingen vil delta i debatten. Hvorfor skulle de det? Det er ingen oppside. De fleste har fått med seg hvordan Rimi-Hagen nuller ut sin millionstøtte til høyresiden bare han åpner kjeften.

Men egentlig trenger vi rikingene i debatten. Offentligheten er full av politikere uten praktisk erfaring, kommentatorer i halvstatlig sektor, kulturelite som krever «noen andre penger» enn oljepenger som kunststipend, forskere som teoretiserer om skatt. Få virker å ha vært borti verdiskapning. For ikke å si budsjetter. Hva vet vel vi om dimensjoneringen av havnene, lengden på tømmerbiler, tiden det tar å utvikle en medisin, patenter og kontrakter? Vi diskuterer nesten aldri oljenæringens skatteregime eller tømmerpriser. Det er det ingen som kan noe om. Det vi derimot er helt klare på, er at vi skal ha 100 prosent sykelønn, et år foreldrepermisjon, gratis utdanning og helsestell.

I nesten hele menneskehetens historie var veksten nesten null. Oldefar var akkurat like fattig som tipptippoldefar. Slik var det frem til for 200 år siden. Med den industrielle revolusjonen startet enorm vekst.

Nå er vi blitt så vant til vekst at det er rett inn i antikapitalistiske facebookgrupper om vi ikke blir rikere for hvert år som går. Vi nedsetter kommisjoner når veksten i produktivitet ikke er så rask som vi ønsker.

For at dette skal være bærekraftig, trenger vi skatteinntekter. Og de må komme fra privat næringsliv. Selvsagt må alle som tjener penger betale skatt. Det er ingen grunn til overdreven omsorg for skatteflyktninger.

Men om noen er imot at rikinger har mye penger fordi det blir mindre igjen på oss, tar de feil. Dette er ikke et nullsumspill. Når en riking blir rikere, blir vi gjerne rikere og, vi får mer lønn, nye arbeidsplasser, økte skatteinntekter.

Det finnes nok noen rikinger som tar ut alle pengene de har tjent, flytter til Sveits, slipper skatt og drikker paraplydrinker resten av livet. Men dette kjennetegner ikke norske rikinger. Av en eller annen grunn tar de igjen og igjen mer risiko med pengene de tjener.

Rimi-Hagen kan være eksempel. Han startet butikk i Oslo. Pengene han tjente investerte han i Jernia, Komplett, Orkla. Så sier han lite gjennomtenkte ting av og til. Men rike mennesker er jo bare fattige mennesker med penger.

