Valgflesk fra venstre

Leder Den lange valgkampen er i gang. Krefter i Arbeiderpartiet, som åpner sitt landsmøte på torsdag, foreslår å innføre bygderabatt på bensin og diesel, ifølge NRK.

Ap-nestleder Trond Giske karakteriserer forslaget som klokt og sier det trengs ordninger for dem som velger miljøvennlig, men som ikke slipper unna avgiftsøkningene under den sittende regjeringen. Ifølge NRK tyder mye på at landsmøtet vil stemme for forslaget.

Samtidig rører LO på seg. Nestleder Hans-Christian Gabrielsen sier til VG at de 25 milliardene som Solberg-regjeringen har gitt i skattekutt kunne vært brukt til å skape nesten 30 000 nye jobber.

Nå er det rett nok slik at LO tidligere har luftet tanken om å fjerne formuesskatten. Og Ap på sin side, gikk nylig inn for en større økning i drivstoffavgiften enn regjeringen. Det er greit nok. Å kunne skifte mening er bra.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Men å innføre forskjellig priser på pumpene vil føre til grensehandel i Norge. Og hva med andre pressede grupper, som boligkjøperne i byene, skal de også få rabatt? For det tredje kan svært mange velge el-bil, som for lengst er blitt vanlig utenfor byene.

Når det gjelder skatt er vi enig med LO i at det er flere blåblå skattekutt vi kunne vært foruten. LO har selvsagt rett i at vi ville hatt mer å rutte med om vi for eksempel beholdt arveavgiften. Det ville vært klokt. Det som derimot ikke er klokt, er at pengene går til en enda større offentlig sektor.

Den blåblå regjeringen setter allerede rekord i oljepengebruk, har sørget for at antallet byråkrater eser ut og har nylig lansert Nasjonal transportplan, hvor de vil bruke en billion kroner på å bygge landet. Det er grenser for hvor mange flere prosjekter vi kan starte opp, selv om mange av disse oppdragene går til private.

Les mer: Skal bruke 1000 mrd kroner

Og selv om det er klokt av myndighetene å bruke ekstra midler for å holde hjulene i gang i bølgedaler, så ender midlertidige tiltak alt for ofte med å bli faste utgifter. Det er en kortsiktig løsning å gjøre som LO vil, å skape nye arbeidsplasser med offentlige midler. Men det vi trenger er ikke kriseløsninger. Det er omstilling.