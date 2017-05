Stortinget godtar skattesnyteri

Debatt Stortinget hadde i fjor en helt glimrende mulighet til å ta et ordentlig oppgjør med kapitalflukt og skatteunndragelse. Den sjansen lot de gå fra seg.

SNORRE VALEN, nestleder (SV)

Alle er mot skattesnyteri. I teorien. Men hva gjør politikerne i praksis? Stortinget har svart tydelig: De er helt uinteresserte i å ta ordentlig tak i problemet. De tror det holder å si «dette er galt», og gå videre til neste sak.

Snorre Valen. Foto: Trond Solberg , VG

Aftenposten omtalte nylig ny forskning som viser at de aller rikeste i Skandinavia unndrar så mye som en tredel av skatten de skulle ha betalt. En tredjedel!

Det betyr at fellesskapet sannsynligvis taper milliarder av kroner fordi de aller rikeste ikke betaler det de skal. Det betyr at vi har mindre penger til felles. Mindre til skoler, sykehus, sykehjem.

Les i E24: De rikeste snyter mest på skatten

Det betyr også at vi alle sammen må betale mer skatt enn nødvendig. I 2010 anslo skattedirektøren at tapt formuesskatt alene kunne utgjøre hele to milliarder kroner i året. Når de rikeste ikke bidrar med det de skal, er det folk flest, og norske bedrifter, som må betale ekstra. Dessverre virker Stortinget mer opptatt av å gå etter uføre som får femti kroner for mye, enn å ta tak i den massive skatteunndragelsen som landets rikeste står for. Vi trenger bedre oversikt over hva slags summer som gjemmes unna. Når folk flest får beskjed om å stramme inn livreima og tåle lavere kjøpekraft, og når uføre og fattige opplever kutt fra Stortingsflertallet, er det umoralsk å la denne skatteunndragelsen fortsette.

Stortinget hadde i fjor en helt glimrende mulighet til å ta et ordentlig oppgjør med kapitalflukt og skatteunndragelse. Den sjansen lot de gå fra seg.

Samtidig som vi behandlet en stor skattereform, ble verden kjent med de såkalte Panama Papers. Men heller enn å prioritere kampen mot skatteunndragelse og kapitalflukt, konsentrerte flertallet seg om helt andre ting. De gikk inn for å senke formuesskatten på aksjer, og for å gi store skattekutt til dem med størst formue ved å øke den såkalte skjermingsrenten.

Les videre: Marte Gerhardsen – Erna Solbergs quick-fix

I behandlingen av skattereformen fremmet SV 23 forslag for å hindre kapitalflukt. Forslagene ble møtt med gjesp. Høyre stemte mot. Frp stemte mot. Arbeiderpartiet stemte mot. Senterpartiet stemte mot. Krf og Venstre stemte mot.

Hvordan gir det mening å stemme mot et forslag om å innføre plikt til å opplyse om alt utenlandsk eierskap i selvangivelsen?

Hvorfor stemmer man mot å be regjeringen styrke Økokrim og Skatteetaten i deres arbeid mot internasjonal skatteunndragelse og overskuddsflytting? Eller å åpenhetskrav om skatteopplysninger i aksjonærregisteret?

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Hvorfor vil ikke Stortinget sette Finanstilsynet i stand til å overvåke og slå ned på banker og finansinstitusjoner som opererer i Norge som bruker, tilbyr og legger til rette for bruk av skatteparadis for skatteunndragelse?

Og hvorfor stemte disse partiene mot forslaget om å utrede nye måter å skattlegge multinasjonale selskaper som Facebook og Google? Selskaper med milliardomsetning, men som knapt betaler skatt i Norge overhodet, med det voldsomme konkurransefortrinnet det gir mot norsk næringsliv?

Dette må de andre partiene snart svare på.

Det holder ikke lenger å ta på seg en alvorlig mine og gi uttalelser om at jo da, dette er et problem som vi tar svært alvorlig.

Konkret handling må til for å stoppe tappingen av norsk næringsliv og velferd.

Dette er penger som tilhører fellesskapet, og som i et valgår kunne finansiert mangt et valgløfte. Det finnes knapt en bedre investering enn å styrke Skatteetaten og Økokrim. Vi må starte arbeidet med å stanse skatteunndragelsen for godt.