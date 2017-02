Sivs skremselspropaganda

Debatt I et års tid har jeg besøkt kona mi på et sjukehjem så å si hver dag. Jeg ser at hun blir godt tatt vare på. Vi vet dessverre at mange steder sliter de med å kunne tilby god nok eldreomsorg.

THORBJØRN BERNTSEN, Ap-veteran

VG trykket nylig et innsalg fra regjeringen om hvor ille Arbeiderpartiets foreslåtte skatteopplegg var for norske pensjonister, med en overskrift der det ikke var spart på trykksverta. I saken fikk finansminister Siv Jensen utfolde seg fritt og spre sin skremselspropaganda. Det var ikke måte på hvor ille pensjonistene skulle få det, i følge Jensen.

Hele denne framstillingen er feil. Etter Aps opplegg vil tre av fire få lavere eller om lag uendret inntektsskatt. For pensjonistene gjelder dette ni av ti. Ap foreslår å øke formuesskatten, men med et høyt fradrag i bunnen som innebærer at et pensjonistpar kan eie en nedbetalt bolig til over 11 millioner kroner uten å måtte betale formuesskatt. Ved å sause sammen inntektsskatt og formuesskatt prøver regjeringen å skape et inntrykk av at folk flest må betale mer skatt. Det er altså ikke riktig.

I et års tid har jeg besøkt kona mi på et sjukehjem så å si hver dag. Jeg ser at hun får godt stell og blir godt tatt vare på. Maten er god, jeg har selv spist der flere ganger. «Jeg føler meg trygg her jeg er, det er jo noen rundt meg hele tiden», sier hun selv om hun jo lengter hjem.

Når hun føler seg trygg føler jeg meg trygg. Det berører livskvaliteten for oss begge. Det er mange tungt pleietrengende der og jeg ser den innsatsen pleierne gjør. I livet er det vel slik at mange av de sliterne som Siv Jensen snakker om må tilbringe år av sitt liv på et gamlehjem. Da skal de ha det godt, slik som kona mi har det. Vi vet dessverre at mange steder sliter de med å kunne tilby god nok eldreomsorg.

Bare 12 prosent av skattebetalerne betaler formuesskatt. Tallet er noe høyere for pensjonister, men tre av fire betaler ikke formuesskatt og skal heller ikke gjøre det med Aps opplegg. Når regjeringen lager fordelingstabeller som viser at disse vil få en formuesskatteregning på 1500 kroner i snitt per person så underslår de at de superrike drar opp dette snittet noe voldsomt. Bladet Kapitals årlige oversikt over Norges rikeste personer viser at de 10 rikeste har en samlet formue på 324,5 milliarder kroner.

Når Arbeiderpartiet sier at de med millioninntekt eller store formuer skal betale noe mer i skatt, er det jo ikke fordi en framtidig finansminister skal dra til skogs og grave ned disse pengene. Nei, vi skal bruke disse ekstra skatteinntektene til å skape best mulig forhold for dem som har behov for hjelp og pleie. Vi mener de rikeste kan bidra noe mer for å gi oss muligheten til det.

Men Siv Jensen vil heller bruke pengene på skattelettelser til de med mest fra før. Det er hennes bidrag til de hun kaller sliterne.