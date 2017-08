Nullskatteytere bør bekymre

Statsminister Erna Solberg vil kutte formuesskatten med 7,5 milliarder kroner. Dermed ligger de 1600 rikeste i landet ifølge Finansdepartementets eget regnestykke an til å få i snitt 1,7 millioner i skattelette hver. Om Solberg fjerner formuesskatten på arbeidende kapital helt, vil det bety 3900 flere nullskatteytere.

Solberg om nullskatteytere: – Bekymrer meg ikke

Folk flest, derimot, vil ikke få noe kutt. Men det ser ikke ut til å bekymre Erna Solberg. I VG argumenterer hun med at dette ikke er et fordelingspolitisk tiltak, men et verdiskapningstiltak. At det likevel vil føre til mer ulikhet vedgår hun, men legger til «men mye mindre enn du tror». Solberg fremholder at Norge er Europas nest likeste land og at det vil fortsette slik også om formuesskatten kuttes.

Men i Høyres presentasjon av egen politikk på partiets nettsider fastslås det at partiet vil unngå nullskatteytere. Og i boken «Mennesker, ikke milliarder» skrev Erna Solberg i 2011 at hun «ikke ville bli med i en regjering som aksepterer at folk kan bli nullskatteytere.» Det må bety at også Høyre synes nullskatteytere er et problem.

Spørsmålet er hvordan de vil løse dette. Partiet har alt fjernet arveavgiften. Regjeringen har heller ikke turt å røske skikkelig opp i den svært gavmilde subsidieringen av folk som kjøper bolig. Det finnes flere grunner til å kutte i formuesskatten, men da må man se hele skattesystemet i sammenheng.

Med dagens regelverk har de 1600 rikeste i snitt 3,76 millioner i formuesskatt. Å gi dem i snitt 46 prosent skatterabatt betyr nok ikke all verden for økt ulikhet og knekker heller ikke statsfinansene.

Dette er mest av alt et spørsmål om moral. Allerede i dag har vi nullskatteytere. Men stort sett dreier det seg om folk som har lite fra før. Det er en mye større utfordring for skattemoralen om de som derimot har mye, i tillegg skal få store skatteletter. Det er ikke til å undres over om folk med vanlig jobb og gjennomsnittlig inntekt da spør seg om hvorfor de skal betale, om naboen oppe i åsen slipper. Velferdsstaten er et spleiselag som er avhengig av høy oppslutning. At folk flest er med å bidra, er det som holder Norge AS flytende.

