Jonas på skattejakt

Kommentar Økte skatter skal normalt være en politisk tapersak. Men Høyres klokkertro på økonomisk voodoo kan ha endret på det.

Går det virkelig an å vinne et valg på å love mer skatt? Det skulle egentlig være umulig.

Da Arbeiderpartiet i 2005 gikk sammen med SV og Senterpartiet for å erobre makten og danne flertallsregjering, måtte alle tre love at skattenivået ikke skulle bli høyere. Det var med SV, som aldri har vært noe skattefiendtlig parti.

Nå styrer Støre mot en mulig regjering med Senterpartiet og KrF, og man skulle tro at det gjorde det like nødvendig å love uendret skattenivå. Men, det gjør ikke Ap. Tvert imot varsler Støre opp til 15 milliarder i skatte- og avgiftsøkninger de neste fire årene. Hva har skjedd?

Fo to år siden gikk Ap til valg i Oslo med et løfte om å innføre eiendomsskatt. Jeg var overbevist om at det ville koste dem valgseieren. Jeg tok feil. Riktignok gjorde Arbeiderpartiet et ganske dårlig valg, men det borgerlige flertallet som var en garanti mot eiendomsskatt ble borte. Det gikk an å vinne valget i Oslo med et løfte om økt skatt.

Så vidt jeg vet har det som skjedd i Oslo spilt inn når Ap nasjonalt nå gjør det samme i sitt programforslag. Hadde Ap tapt det valget, ville kanskje skatteprofilen vært annerledes.

Det er et merkelig økonomisk klima Aps skatteløfte presenteres i. Normalt sett skulle økte skatter begrunnes med en velferdsstat som ikke har råd til å levere. Skoler der malingen flasser av, sykehus med pasienter i korridorer, tomme svømmebasseng og veier som ble bygget før bilene fikk nakkestøtter som standard. Når den offentlige fattigdommen skjærer i øynene og mugglukten river i nesen når du går på do etter et foreldremøte på skolen, da skjønner man at stat og kommune trenger litt mer penger.

Slik er det ikke i Norge i dag. Under Erna Solberg sprøytes det penger inn i offentlig sektor, samtidig som skattene går ned. Sammenhengen mellom å betale inn og få noe ut er nærmest opphevet. Høyres nye økonomiske trylleformel, som partiet har utviklet sammen med Fremskrittspartiet, sier at jo lavere skattene blir, jo mere penger får staten. I regjeringens økonomiske nytale heter dette "vekstfremmende skattelettelser".

Det virkelig fascinerende med de vekstfremmende skattelettelsene som økonomisk størrelse er at de ikke kan fanges i tall. Her snakker vi om økonomi på et så avansert nivå at selv de sylskarpe økonomene i Finansdepartementet ikke klarer å fange effekten i sine modeller.

Statsminister Erna Solberg sier selv om disse lettelsene at:

– Det er vanskelig å måle på kort sikt hvor mye vi har hatt i vekst på det. Det tar flere år før vi kan se dette i forskning. Jeg har ikke noe tall nå på hvor lang tid det tar før vi ser dokumentasjon på det. Vi har heller ikke satt i gang noe forskning på dette feltet. (VG 8 februar)

De vekstfremmende skattelettelsene minner mest om et mirakel. Noe du må tro på. Noe du ikke kan skjønne eller kreve å få bevist. Enten er du en troende, eller så er du ikke. Regjeringen står støtt i troen.

Skattelettelsene har ikke blitt den vinnersaken for regjeringen som Høyre kanskje trodde. De fleste i Norge har ikke merket noe til den. Det er stort sett bare de rikeste som har fått noe som monner litt. Om en vanlig norsk middelklassefamilie får noe hundrelapper mindre i skatt hvert år, registreres det knapt i alle de usynlige transaksjonene som gjøres automatisk i nettbanken.

Om den samme familien betaler et par tusenlapper mer i året med en ny regjering, vil de sannsynligvis ikke merke det heller. Andre ting i økonomien gjør større inntrykk. For eksempel rentesvingninger, økte telefon- og datautgifter eller noen betydelige hopp i strømprisene.

I den norske middelklassen er skatt mer et ideologisk enn praktisk spørsmål. Og når en borgerlig regjering øker de offentlige utgiftene, øker antallet ansatte i offentlig sektor, samtidig som de senker skattene, da blir det ideologiske kartet rotete. Det klassiske er jo mindre skatt/mindre stat, versus mer skatt/mer stat. Under Erna Solberg lever Norge etter prinsippet mindre skatt/mer stat.

De fleste forstår at dette ikke er bærekraftig. Skal vi beholde den rause blåblå velferdsstaten uten å tømme oljefondet, så må det noe mer penger inn. Det sier Ap at de tar på alvor. Og de plasserer den nye skattebyrden hos den rikeste tredelen av Norges befolkning.

Høyres svar er at de kanskje skal kutte skattene noe mer, hvis det er rom for det. Solberg sier til VG at skattene i hvert fall ikke skal økes. Det gjør Aps skatteforslag enda mindre "farlige" for middelklassen.