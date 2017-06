Jeg «raser» ikke

Debatt Vanlige næringslivsfolk blir sjelden beundret eller sett opp til. De tar ofte risiko med egne og lånte penger, og risikerer å få formuesskatt, selv om bedriften går med underskudd. Det skulle jeg ikke ha sagt.

BJØRN DÆHLIE, forretningsmann og tidligere langrennsløper

I går, torsdag, deltok jeg på et frokostmøte i regi av Civita og NHO. Vi skulle diskutere hvorfor næringslivet i Norge har så dårlig omdømme. Jeg er ikke ekspert på dette, men jeg var invitert fordi jeg har erfaring både fra idrett og næringsliv og derfor har sett forskjellen. Idretten blir beundret, mens næringslivet ofte blir omtalt negativt.

Skatt var ikke et tema på møtet, men jeg nevnte det likevel da jeg, med et lite skråblikk, tillot meg litt høyttenkning om forskjellen mellom idretten og næringslivet. Som idrettsutøvere ble vi alltid beundret og sett opp til, uansett hvor mye dumt vi sa. Og vi fikk medaljer, hvis vi gjorde det bra. Vi hadde et støtteapparat og store finansielle ressurser, og vi fikk til og med skattefritak så lenge vi var aktive utøvere.

I næringslivet er det veldig annerledes. Vanlige næringslivsfolk blir sjelden beundret eller sett opp til. De tar ofte risiko med egne og lånte penger, men de har ikke noe støtteapparat, og de får ikke skattefritak. De risikerer tvert om å få formuesskatt, selv om bedriften går med underskudd.

Dette skulle jeg ikke ha sagt. Jeg sa det i en rolig tone og med glimt i øyet, men VG skriver at jeg «raser», og saken har spredt seg i rekordfart på sosiale medier. Og for å si det sånn: Tonen er ikke akkurat mild eller snill – den er snarere ganske hatsk.

Redaktør Irene Halvorsen i Nationen var på møtet, og hun sa at hun syntes møtet både var veldig interessant og viktig. Men etter hennes mening var et av problemene at næringslivsfolk ofte ikke vil stille opp i mediene og delta i den offentlige samtalen. Det ble nevnt noen grunner til at det er sånn. For egen del kan jeg si at det er lett å miste lysten når man ser VGs overskrift og responsen på sosiale medier.

Jeg har ingenting imot å betale skatt. Jeg betaler både min personlige skatt og selskapsskatten med glede, og jeg er takknemlig for alt vi får igjen for skatten vi betaler. Men jeg mener at akkurat formuesskatten er en uheldig skatt, fordi den tapper bedriftene for ressurser som kunne vært brukt til å investere mer og utvide virksomheten og antall arbeidsplasser eller starte flere bedrifter. Jeg syns også det er merkelig at dette er en skatt som bare pålegges norske eiere, og at den skal betales, selv om bedriften går med underskudd.

Jeg er en av over 300.000 nordmenn som bruker hele eller deler av formuen sin på bedrifter. Disse menneskene betaler skatt personlig, og bedriftene deres betaler skatt når de går med overskudd. Men de burde, etter min mening, slippe å betale formuesskatt i tillegg – når formuen er en bedrift.

Jeg er stolt av de medaljene jeg har vunnet for Norge. Men jeg er enda mer stolt av de arbeidsplassene og den verdiskapingen jeg har bidratt til. Når historiebøkene skal skrives, vil nok medaljene få størst plass. Men jeg håper uansett at jeg kan få være med å skape flere arbeidsplasser i fremtiden.