Det er ikke synd på de rike

Debatt VGs kommentator Meland er åpenbart forført av tanken om at «Når en riking blir rikere, blir vi gjerne rikere og, vi får mer lønn, nye arbeidsplasser, økte skatteinntekter». Stemmer dette? Nei.

MARTE GERHARDSEN, leder i Tankesmien Agenda.

I et samfunn skal alle føle seg verdsatt og tatt vare på, også de rike. Flere svært rike mennesker har i den senere tid har uttrykt at de føler seg dårlig behandlet, og VGs kommentatorer Astrid Meland har rykket ut med støtte til de stakkers forfulgte rike. Dersom det er tilfelle at de har det vanskelig, bør vi jo gjøre noe med det. Som en kunnskapsbasert tankesmie har Agenda gått til forskningen for å se hva tallene viser.

Agenda-leder Marte Gerhardsen. Foto: Mattis Sandblad , VG

Astrid Meland: Vi har glemt hvor pengene kommer fra

Er det vanskelig å bli rik i Norge? Holder vi folk tilbake med likhetsidealene våre? Svaret på dette er entydig nei. Norge er et av landene i verden der det er lettest å bli rik. Professor i samfunnsøkonomi, Kalle Moene, har vist at det er fire ganger så mange rike (formue over 30 millioner dollar) og dobbelt så mange superrike (formue over 100 millioner dollar) som i USA.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Det er altså ikke vanskelig å bli rik i Norge, men er det vanskelig å fortsette å være det? Er det sånn at i det man blir rik, så nedlesses man av skatter slik at formuene blir borte? Det er lite som tyder på det. Forskerne Aaberge og Atkinson (2010) har vist at det i all hovedsak er de samme personene som er rike fra år til år. Norske rike mennesker holdes heller ikke nede av tyngende skatter og avgifter.

Skatt på personlig formue er langt lavere i Norge enn snittet i OECD landene. Der utgjør skatteinntektene fra personlig formue (målt i eiendom, arv og formue) i snitt 5,6 prosent. I Norge kommer bare 2,9 prosent av skatteinntektene fra personlig formue. De rikeste i Norge betaler altså mindre skatt enn rike i andre land.

De aller rikeste betaler også mindre i formuesskatt enn de med mindre formuer. En NHH-studie av Lieng og Sveen viser at samlet formuesskatt for Norges 400 rikeste familier utgjorde 0,24 prosent av deres anslåtte realformue. Dette er lavere enn den offisielle skattesatsen på 0,85 prosent.

Hvordan er det så med rike familier? Er det vanskelig for norske rike å føre verdier videre gjennom generasjoner? Ifølge DNs liste over de 100 rikeste i Norge, hadde 77 av dem arvet formue. Sosiolog Marianne Nordli Hansen ved Universitetet i Oslo har også vist at arv blir stadig viktigere i landet vårt. I 1993 hadde om lag 26 prosent av de én prosent mest velstående i Norge foreldre som også var blant de mest formuende i landet. I 2010 var andelen steget til 42 prosent. Det tyder på at folk som er født med mye penger har langt større sjanse for å bli rike enn dem som ikke arver. I motsetning til i de aller fleste andre land har vi i Norge ingen skatt på arv.

Forskningen viser at det i Norge er lett å bli rik, lett å fortsette å være rik og at det er mye lettere å bli rik hvis familien din er rik fra før.

Det gjenstår imidlertid et siste spørsmål: Blir det flere arbeidsplasser av at de rikeste betaler mindre skatt? VGs kommentator Meland er åpenbart forført av tanken om at «Når en riking blir rikere, blir vi gjerne rikere og, vi får mer lønn, nye arbeidsplasser, økte skatteinntekter». Stemmer dette? Nei. Det er lenge siden økonomene sluttet å tro på utsagnet om at «the rising tide will lift all boats». Mer til de rike, gir nettopp det: mer til de rike. Det finnes ingen forskning eller erfaring fra Norge eller andre land som viser at det blir mer verdiskaping og flere arbeidsplasser når de rikeste får en større andel av den totale inntekten i et samfunn. Flere studier, blant annet fra IMF og OECD, tyder på at veksten blir svakere når ulikhetene øker. Ifølge OECD har ulikhet redusert den økonomiske veksten i Norge med ni prosent siden 90-tallet.

Når de rike blir rikere er det fint for dem, men vil på sikt være skadelig for resten. Et samfunn med små forskjeller er best for alle. Små forskjeller gjør at vi er et samfunn med høy tillit, muligheter for alle og større økonomisk vekst. Det er altså bra for alle - også de rike - at alle har det bra.

Det er avgjørende i en velfungerende markedsøkonomi at folk har lyst til å investere og skape verdier. De aller fleste av oss mener det er bra at det er mulig å bli rik, og at det kan være en viktig drivkraft at man tjener på hard innsats. Men det er vanskelig å forstå dem som klager så fælt på de norske rammebetingelsene for rike, når de beviselig ikke er dårligere, men faktisk mer generøse enn de landene vi vanligvis sammenligner oss med. Skal vi opprettholde tilliten til skattesystem og velferdsstat er vi avhengige av at alle bidrar.