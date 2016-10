Fire grunner til at du over 40 bør se på «Skam»

Kommentar Tredje sesong av NRKs suksesserie for ungdom er i gang med den homofile karakteren Isak (Tarjei Sandvik Moe) i hovedrollen. Og det er mange grunner til at også godt voksne bør følge med på hva som skjer med 16-17-åringene på Hartvig Nissen – her er noen av dem:

Seksuell legning i fokus. Det er åpenbart at Isaks seksuelle legning vil være en av de bærende historiene gjennom denne tredje sesongen Jeg er uenig med kritikerne som har ment at «Skam» skulle beholdt en kvinnelig hovedrolle.

KOMMENTERER: VG-journalist Martine Lunder Brenne. Foto: Oleghn

Og vi trenger en homodebatt. Tidligere i sommer skapte KrF-leder Knut Arild Hareide storm i Kristen-Norge da han gikk i Pride-paraden i Oslo for å markere sin støtte til homofile, og debatten som fulgte viste at vi fortsatt har en lang vei å gå når det gjelder homoaksept i Norge. Serieskaper Julie Andem kommer neppe til å gjøre Isaks vei ut av skapet enkel, og nettopp derfor er det viktig at så mange som mulig følger med på den – om Isak kan skape ørlite grann mer forståelse for en homofil ungdoms situasjon, er det et steg i riktig retning.

Det er deilig politisk ukorrekt. Debatten om religiøse hodeplagg har rast de siste månedene, og «Skam» angriper temaet med letthet og humor når vi får se Sana dytte en pose hasj opp i hijaben for å skjule det for naturfaglæreren. Hvorpå Isak brekker ned lærerens utsagn «hva var det du puttet opp i burkaen din nå?» med spørsmålet «vet du ikke hva plagget ti prosent av elevene dine bruker heter?».

Det er godt å se noen ta for seg et tema politikere krangler om å mene mest om, uten å mene noe i det hele tatt – bare slå fast at det er sånn. En herlig, ikke-moraliserende holdning som seere i alle aldere bør kunne se humoren i.

Festkulturen. I den første videosnutten fra denne sesongen er våre Hartvig Nissen-venner på fest, og på badet sitter guttegjengen på fire i badekaret og røyker hasj. En av jentene som kommer inn er på leting etter sterkere saker, og blir lurt til å tro at hun svelger enn helt annen pille enn en Ibux av gutta.

Vi vet at Andem har brukt «vanlige» 16-åringer som referansegrupper i arbeidet med å lage manus for å gjøre det så realistisk som mulig, og det er ingen grunn til å tro at ruskulturen som vises på «Skam» er overdrevet. Derfor er det verdt en titt for enhver forelder.

Et av suksesskriteriene til Andem er dessuten at hun har klart å ta for seg politiske temaer uten pekefinger-moralisme, og det kommer hun åpenbart til å fortsette med.

Ungt talent. Gjennom de to første sesongene har «Skam» vist seg å være en ypperlig scene for unge skuespillertalenter, paradoksalt nok særlig i karakterene som ikke er i hovedrollene. For alle som liker å se på godt skuespill, er det bare å sjekke ut disse to:

Carl Martin Eggesbø, som får en stadig større plass i serien. Velfortjent – Eggesbø gjør en utmerket jobb med å spille homofile Eskild, og er dessuten en av åtte som har kommet gjennom nåløyet til Teaterhøgskolen denne høsten. Og ikke minst Ruby Dagnall, seriens nye ansikt, som allerede har høstet strålende kritikk for sin rolle i filmen «Rosmari».

PS: Det er fullt mulig å se på «Skam» uten å gå helt #williammåsvare i sosiale medier. Vi trenger ikke en repetisjon av den uken i mai vår da alle middelaldrende «Skam»-seere tok pause fra livet for å vente på at William skulle svare Noora og viste det med diverse statusoppdateringer.