Skal vi bare la dem dø?

KARI AARSTAD AASE



Flere enn 84 000 migranter har kommet til Italia så langt i år, 28 prosent økning fra samme periode i fjor. Over 2000 har druknet. Libysk kystvakt og lokale fiskere har stoppet mer enn 10 000 flyktninger som de har sendt tilbake til Libya. Høysesongen, fra juni til september, for å ta seg over havet fra Libya til det forjettede Europa har så vidt begynt.

Kari Aarstad Aase, kommentator i VG

Kontroversielt



Forslaget om å stenge migrantene ute, er kontroversielt og antagelig umulig å gjennomføre, fordi det strider mot internasjonal sjørett.

Men det går an å forstå italienerens frustrasjon over å føle seg latt i stikken av den europeiske unionen og fellesskapet de er medlem av.

Mens italienerne ikke har annet valg enn å ta dem imot, viser resten av Europa seg slik:

*Østerrike vil utplassere stridsvogner og soldater på grensen for å hindre migranter å ta seg over fra Italia.

*Ungarn og Polen sloss om å være flinkest i klassen til å holde migranter ute, uansett moralsk, økonomisk eller politisk kostnad.

*I Norge er Sylvi Listhaug tilbake fra permisjon med løsningsforslag: Å få til avtale med et land på andre siden. Da vil flyktningstrømmen stoppe med en gang fordi ingen vil betale mange penger for å bli plukket opp og satt tilbake til utgangspunktet.

*Tyskland og Frankrike har uttrykt sterk solidaritet med Italia, et ord det ikke er mulig å leve av eller på, om det ikke følges opp med konkrete tiltak.

Desperate



Derfor vil Italia i desperasjon fremme et forslag som EU-landene er positive til:

Nye, strengere retningslinjer for hvordan ikke-statlige organisasjoner (NGO’er) som har redningsskip i Middelhavet, må forholde seg. Det vil sannsynligvis gi libysk og italiensk kystvakt større makt over dem, noe som igjen kan begrense muligheten deres til å redde flyktninger fra overfylte, ikke sjødyktige gummibåter.

På et ekstraordinært hastemøte mellom Italia, Frankrike og Tyskland i begynnelsen av juli om migrantbølgen over Italia, ble redningsbåtenes tilstedeværelse i Middelhavet beskrevet som et insitament for flyktningene til å legge ut på reisen over havet.

Anklager



Libyske myndigheter har beskyldt flere NGO’er for å ha operert innenfor libysk farvann, og det har vært påstander om, og etterforskning av, at enkelte NGO’er har samarbeidet med menneskesmuglere, uten at tiltale er tatt ut.

En talsmann for den libyske kystvakten har anklaget NGO-skip for ikke å ta hensyn til libysk suverenitet og territorialfarvann, og direkte oppmuntret illegale immigranter til å ta seg over havet

Italias EU-minister har gjort det klart at landet er på bristepunktet, og kneler under vekten av flyktningstrømmen. Statsminister Paolo Gentiloni er tydelig i sin melding til andre EU-ledere om at de må slutte å se en annen vei, og heller begynne å bidra.

Men når smuglere tjener enorme summer på å handle med mennesker i fortvilelse, når EU pøser inn millionbeløp til Libya, men ser at regjeringen på grunn av manglende kontroll, stammefeider og korrupsjon, ikke klarer å levere ønskede resultater, og når andre europeiske land ikke kan eller vil dele på ansvaret, hva skjer da?

Valg i Italia



Italias statsminister og innenriksminister er sinte fordi migrantbølgen legger press på dem politisk til å løse en oppgave som fortoner seg umulig. Men når også Romas borgermester, fra Femstjernersbevegelsen, har sagt at byen knekker under vekten av migranter, og Luigi Di Maio, kronprins i Femstjernersbevegelsen, har kalt NGO-båtene for en taxi-service for illegale migranter, da blir det innenrikspolitisk krutt. Og neste parlamentsvalg i Italia blir senest 20 mai 2018, antagelig før.

Femstjernersbevegelsen har tatt mål av seg til å være høyre- og venstre- uavhengige i sine saker og sin politikk, men retorikken mot migranter et betydelig spisset den siste tiden.

Med 30 prosent oppslutning på meningsmålinger i vår, er partiet en betydelig maktfaktor og den største utfordreren til Det Demokratiske partiet ved det kommende valget.

Og om ikke EU bekymrer seg nok over migrasjonsstrømmen, kan de tenke på at Femstjernersbevegelsen er EU-skeptisk og har lovet folkeavstemning om euroen hvis de kommer til makten.

Flyktningstrømmen er blitt en gordisk knute det ikke finnes noen enkelte eller enkle løsninger på. Det er ikke mulig å fortsette til evig tid med å plukke opp tusenvis av mennesker fra havet. Men akkurat nå mangler Europa og EU en klar, fungerende og ikke minst felles plan for en langsiktig løsning.