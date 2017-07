Skal spillere og trenere måtte tåle alt?

Debatt Engasjementet rundt fotballen handler mye om følelser, og det lever vi svært godt med. Men vi kan ikke akseptere at det utvikler seg en mobbekultur overfor spillere og trenere.

HEGE LEIRFALL INGEBRIGTSEN, styreleder i FK Bodø/Glimt.

I løpet av sommeren har vi blitt konfrontert med kunnskap om at over 40 prosent av norske fotballspillere tilkjennegir at de sliter med angst og depresjoner. Det er alarmerende høye tall, og det er svært viktig at denne type innsikt, både bidrar til større bevissthet om temaet i samfunnet, men at det også kan lede til konkrete handlinger og endringer av adferd i klubbene.

HEGE LEIRFALL INGEBRIGTSEN, styreleder i Bodø/Glimt. Foto: PRIVAT

Det må også være en vekker for de som føler seg fri og uten hemninger til å komme med sterke meningsytringer på personnivå fra tribunene, i sosiale medier, på epost og hos landets sportsjournalister. Vi kan ikke akseptere at det utvikler seg en mobbekultur overfor spesielt spillere og trenere.

Usaklig personkarakteristikk

Engasjementet rundt fotballen handler mye om følelser, og det lever vi svært godt med. Strengt tatt så er vi helt avhengig av at media, supportere og folk flest bryr seg og har meninger om det produktet vi utvikler og leverer. Men når spillere gjør en dårlig kamp eller trenere eventuelt gjør dårlige valg er det ikke den faglige delen av kritikken som dominerer, men den usaklige personkarakteristikken.

Da er personen en idiot, helt udugelig eller en som rett og slett ikke bryr seg om laget sitt.

Kanskje burde Strømsgodsets Espen Bugge Pettersen håndtert sommerens omtalte sak mot egne supporter på en bedre måte. Men hvorfor skal han kamp etter kamp stå å bare ta imot fra sine egne? Hvorfor skal han bli behandlet så hensynsløst, bare fordi han er fotballspiller? Jeg er helt sikker på at både spillere og trenere som er så heldige at de får jobbe med hobbyen sin, ønsker å gjøre sitt beste hver eneste trening og kamp.

Jeg tør ganske sikkert å påstå at hverken du eller jeg kan slå oss på brystet og si at vi er den beste utgaven av oss selv hver eneste dag. Forskjellen er bare at vi ikke får karakterer på oss hver eneste mandag som sier noe om hvordan vi gjorde det på jobben i går.

Noen av disse arbeidstakerne får til og med beskjed på fredag om at de ikke trenger å komme på jobb på søndag, på grunn av at de ikke har vært gode nok i uken som har gått. Men slik er fotballen, og det vet alle som holder på med sporten.

Akseptert mobbekultur

I den hverdagslige samtalen utfordres fotballmiljøene av det jeg vil si er blitt en «akseptert» mobbekultur, hvor hovedargumentet for å kunne raljere med spillere og trenere er at de faktisk må tåle dette fordi de har det yrket de har og tjener så godt.

Det er definitivt slik at fotballspillere og trenere virkelig er privilegerte som får lov til å arbeide, og tjene til livets opphold, med å arbeide med fotball, som for de fleste forblir et frivillig engasjement eller en hobby. Jeg vil anta at gjennomsnittslønnen for norske fotballspillere på toppnivå (Elitserien og OBOS), ligger et sted i overkant av 400.000 kroner per år. Dette er en lønn som skal forsvare at de ikke kan ha fri en eneste helg sammen med familien, være med på familieferier i skoleferier eller ta ut pappaperm på samme måte som alle andre fedre. Mange unge spillere ofrer, eller utsetter, utdanning fordi fotballen krever så mye oppmerksomhet i hverdagen.

Likevel får de lov til å holde på med det de elsker, og det gjør at det oppleves som verdt å gjøre slike prioriteringer for en periode.

Kort vei mellom himmel og helvete

Vi som jobber med fotballen og alle som er engasjert i sporten har et ansvar for å holde diskusjonene på et konstruktivt nivå. Vi hadde aldri tolerert at våre barn, familie eller venner, hadde blitt karakterisert slik spillerne og trenerne i noen tilfeller blir. Engasjementet rundt fotballen, og det å ha mulighet til å uttrykke følelser og meninger, er noe av det viktigste vi har i sporten.

Likevel har den usaklige delen fått for stor plass, noe vi alle som bryr oss om fotball må gjøre noe med. Både spillerne, trenerne og støttespillere er mennesker de også. Mennesker som bryr seg om det som rører seg i omverden. De ønsker av alt å vinne for laget sitt sammen med den 12. spilleren på laget, publikum. Da må vi som publikum gjøre oss fortjent til å vinne sammen med spillerne både på gode og dårlige dager.

Det er kort vei mellom himmel og helvete, og når det går bra blir de genierklært og når det går dårlig blir de idioterklært. Det er svært få både av genier og idioter der ute, det er definitivt mest av de som er midt imellom, men alle har sin spisskompetanse som gjør at de er spillere eller trenere i norsk fotball.

Det er veldig positivt at media har satt fokus på dette spesielt det siste året, for det trenger vi!

Vi må ha mot til å si fra, følge med, være uenig, elske, være frustrerte, juble, være impulsiv, banne og slippe følelsene løs, men vi må kunne klare dette uten å oppføre oss som idioter. Eller var det dette vi ikke skulle kalle hverandre?