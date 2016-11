Sjakk er farlig!

Debatt I sjakkens verden er likestilling og demokrati fremmedord.

TOMMY SØRBØ, kunsthistoriker og forfatter

Dette er er trigger warning, en advarsel til alle sjakkinteresserte nå under VM: Før du spiller sjakk, ser noen spille sjakk eller leser om sjakk, bør du være klar over at sjakk er et dypt reaksjonært, udemokratisk og autoritært spill, som kan trigge stereotypiske oppfatninger om etnisitet, kjønn, klasse og samfunn!

Tommy Sørbø Foto: Ørn E. Borgen , NTB scanpix

I utgangspunktet fortoner sjakk seg som en uskyldig og upolitisk lek der to spillere med hver sine brikker konkurrerer mot hverandre. Men hen skal ikke ha dekonstruert lenge før hen ser vi hvilken brutale logikk som gjelder i denne sort-hvitt verdenen, krigens. Og som i alle kriger, er det den sterkestes rett som gjelder.

Greier motstanderen din å sette deg i sjakk matt på fem trekk bare fordi hen er en mye bedre spiller enn deg, hjelper det ikke at du har høy emosjonell kapital og er god til å gråte. Reglene er klare. Du har tapt. Du er en taper.

Men det verste ved sjakk er likevel de holdningene som formidles gjennom reglene for hvordan brikkene beveger seg. I sjakkens verden er likestilling og demokrati fremmedord.

Sjakkbrikkene er i virkeligheten et føydalt middelaldersamfunn i miniatyr, der alle har sin faste plass i hierarkiet, fra kongen på toppen til de stakkars bøndene på bunnen.

Bøndene er i flertall på brettet, likevel er de både lavere og kjedeligere utformet enn de andre brikkene. De har minst bevegelsesfrihet, lavest verdi, færrest privilegier og er mest utsatt under selve krigføringen. Bøndene står oppmarsjert i forreste rekke for å beskytte offiserene bak, og er ren kanonføde under slagets gang. En bonde kan riktignok bli til en dronning dersom den greier å karre seg fram til den andre siden av brettet. Men i praksis skjer det nesten aldri, og må derfor kunne karakteriseres som et narrativ i slekt med eventyret om Askepott. Et kvinneundertrykkende eventyr med følgende moral: har du bare små nok føtter og stor nok erotisk kapital, og treffer en rik fotfetisjist (prinsen), vil du kunne forbedre dine egne livsvilkår radikalt.

Men heller ikke offiserene i sjakk er virkelig frie. De er mer mobile enn bøndene og ikke så utsatt, men når bøndene ikke lenger er i stand til å forsvare kongen, forventes det at de gjør det, og gjerne med livet som innsats. Skjønt «liv og død har ikke noen plass i sjakkterminologien. Her snakkes det om «å slå» «ta» eller «erobre» hverandres brikker. Altså, den samme løgnaktige eufemismen som finnes i dagens høyteknologiske krigføring, der krigsherrene snakker om «å ta ut et mål» eller «å uskadeliggjøre» fienden.

Sjakk har også en etnisk, for ikke å si rasistisk dimensjon som det er viktig å være klar over. Det lønner seg nemlig å være hvit også i sjakk. Siden hvit alltid er den begynner spillet, har hvit alltid størst mulighet til å vinne. Eller sagt på en annen måte, skal du vinne som svart må du være ekstra flink.

Boksing kan medføre hodeskader, det vet alle (bortsett fra de som er alvorligst skadd). De hodeskadene sjakk kan lede til, sitter på et dypere mentalt plan og er derfor ikke så lette å oppdage, og når de først har oppstått, er de som all habitus svært vanskelig å kurere. Og verst av alt; siden det dreier seg om holdningskader, risikerer en å smitte andre ikke-sjakkspillere med dem.

Kort sagt, la deg ikke påvirke til å tenke andre tanker enn de som til enhver tid er forenlig med slike triggerwarnings som dette!