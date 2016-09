Sivs normalisering

Kommentar Frp er blitt et normalt parti. Slik var det ikke under Carl I. Hagen.

«Gunnar har skrevet den beste boken om Frp, og den skiller seg ut fra alle andre forsøk på å skildre partiet.»

Fremskrittsveteranen Øystein Hedstrøm sparte såvisst ikke på rosen da Dagblad-journalist Gunnar Ringheims bok «Frp – rett fra levra» ble lansert i går, med flere gamle Frp-skrømt på tilhørerbenkene.

Ringheim har intervjuet stort, smått, seriøst og rart i det han selv omtaler som «dette underlige partiet», og boken forteller partihistorien slik partifolket selv har opplevet den. Det betyr ikke at fortellingen er spesielt stringent. For i Frp er det som kjent både høyt og lavt under taket.

Jeg har lenge ment at Frp har landets mest misvisende partinavn, at Frp er et tilbakeskrittsparti; nostalgisk og reaksjonært, omtrent som Donald Trumps presidentkandidatur. Målet er å gjenskape noe som tilsynelatende er i ferd med å forsvinne eller kanskje aldri har vært.

Men det meste har endret seg. Partiskaperen og partieieren Carl I. Hagen hadde knapt et ideologisk fiber i seg, som en sier i boken, og var populist inn til dansebeinet. Morsomst var det å kunne kjefte og smelle fra sidelinjen. Hagen ville være en politisk festdeltaker, ikke sjåfør.

I dag, ti år etter Hagens abdikasjon, er det lett å glemme hvor ellevilt Frp tidvis var under hans lunefulle ledelse.

Nå er Frp ved rattet, og doningen ligger forbausende stabilt på veien. «I den grad Frp er høyrepopulistisk parti, er det iallfall Europas snilleste høyrepopulistiske parti», sa tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet på boklanseringen, og det er jo opplagt riktig.

For: Der Hagen var en utpreget populist - mest til høyre, men av og til også til venstre - er Siv Jensen en klassisk høyrepolitiker med en samkjørt organisasjon i ryggen med overraskende få interne bruduljer, bortsett fra når Hagen savner seg selv såpass mye at han må ut og meddele verden at det fortsatt er liv i skrotten. Selv Per Sandberg har løvetemmer Jensen fått en slags kustus på.

Det er ingen liten prestasjon. Når et parti eller en organisasjon, eller hva det skal være, må erstatte en såpass dominerende skikkelse, går det gjerne skeis. Ap etter Gro var et svare kaos helt til Jens Stoltenberg fikk kontroll, og Rosenborg etter Nils Arne Eggen fant ikke roen før Kåre Ingebrigtsen entret Brakka.

Siv Jensen er Carl I. Hagens antipode. Frp har som regjeringsparti vært nesten like kjedelig som Høyre, og det er godt ment. At det bobler under den rolige overflaten fikk vi et slags innblikk i da tidligere statsråd Robert Eriksson ga ut sin pussige bok i forrige uke, men alt i alt er Frp nå så normalt at det ikke er rart at en politisk frijazz-utøver som Hagen og Oslo-partiets smertensbarn Christian Tybring-Gjedde er en smule rastløse.

I disse USA-tider er det fristende med en liten jevnføring: Der Carl I. Hagen var som Trump, er Siv som Hillary Clinton.

Om hun tar det som en kompliment? Vel, vi får tro det.