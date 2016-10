Siv må få oss på slanker'n

Kommentar Finansministeren er på storshopping og skylder på krisen. Men hun kan ikke fortsette å la byråkratiet og den offentlige pengebruken ese ut.

- Mange land har måttet kutte i budsjettene sine, men Norge har penger på bok og kan fortsatt føre en ekspansiv finanspolitikk, sa finansminister Siv Jensen i dag tidlig.

Nettopp. Landene kutter ikke før de må. Og Siv Jensen har satt nok en rekord i oljepengebruk. Det er få kutt å få øye på i forslaget til statsbudsjett 2017. Bortsett fra skattekutt, såklart, 25 milliarder så langt i de blåblås regjeringstid.

Det er Jensen stolt av. Men hun er nok ikke stolt av at hun bruker mye mer på å øke offentlige utgifter. Det blir flere ansatte i offentlig sektor neste år også.

Alltid en krise

Jensen argumenterte i dag tidlig for at oljeprisnedgangen er årsaken til at alle hennes budsjetter har vært romslige.

Men da hun la frem sitt første budsjett, i 2013, lå oljeprisen på over 100 dollar hele året. Da Siv Jensen la frem budsjettet høsten 2014 lå den på 88 dollar. Da hadde oljeprisen begynt å falle. Men oljeanalytikere mente den skulle opp igjen til 100 ved utgangen av året.

Det stemte ikke, men det var ingen klare grunner til å bruke så mye penger som de blåblå gjorde. Også i gode år har pengebruken nådd nye høyder.

Det siste året har krisebegrunnelsen vært riktig. Oljeprisen har nærmet seg 20 dollar. Mange har mistet jobben. Da er det gode grunner for å bruke ekstra penger på at det offentlige bygger ut. Handlingsregelen sier vi skal bruke mer penger når det er krise.

I år går 225,6 milliarder oljekroner til å dekke underskuddet i budsjettet. De er mer enn noen gang, og tre prosent av oljefondet.

Det ser lysere ut

Men det skjer samtidig med at krisebeskrivelsen ikke er like dyster lenger. Det ser ut til at vi er over det verste. Arbeidsledigheten er i ferd med å snu. Boligprisene i Stavanger er på vei opp. Også ifølge regjeringens statsbudsjett går det riktig vei.

Vi kan ikke pøse på offentlige midler i årevis for å holde ledigheten lav. Det er i privat sektor jobbene må komme.

Siv, eller hennes etterfølger, har nødt til å begynne å slankekuren. Innstrammingene i den offentlige pengebruken trengs. Men 2017 er et valgår.

Holdt på å sprekke i fjor

Og det er vanskelig for en finansminister og si nei når Norge har så god råd. At vi har en koalisjonsregjering med støttepartier gjør det ekstra kostbart. Fire partier skal ha sitt.

I budsjettforhandlingene i fjor holdt det på å sprekke. I den nye Frp-boka «Rett fra levra» hevder kilder at Venstre forlot forhandlingene, og at et kabinettspørsmål lå i luften. Regjeringen ble ifølge flere kilder reddet av at Erna og Siv personlig lovet en stor, grønn satsning i 2017-budsjettet.

Regjeringen har nå lagt frem et grønt skatteskifte på 1,6 milliarder. Men Venstre går hardt ut og mener det ikke er nok.

Uansvarlig pengebruk

Derfor får vi forhandlinger og politikere som sier ja til enorm pengebruk for å beholde regjeringsmakten, posere for sine egne velgere og for å slippe kritikk.

Selv Høyre, som går til valg på å få ned de offentlige utgiftene, har tradisjon alt fra Willochs tid på å sette rekord i pengebruk. Da de blåblå kom til makten i 2013 handlet det om å kutte i byråkratiet og reformere kommunene. Siden har byråkratiet bare vokst, mens kommuneantallet krymper lite.

Arbeiderpartiet advarte i dag mot «uhemmet oljepengebruk». Det har de rett i. Men lite tyder på at en annen regjering ville startet slankekuren. I sin nye bok «Min historie» forteller Jens Stoltenberg at budsjettene til de rødgrønne gikk gjennom bare ved at «kommunene fikk milliarder ekstra» hvert eneste år.

Slik er politikken

Samtidig som vi bruker stadig mer penger, vet alle at det ikke kan fortsette. Ikke bare er oljeprisene halvert. Olje og gassinntektene har for lengst begynt å dale. Og Norge får stadig flere gamle som ikke jobber.

I år begynte vi for første gang å spise av selve oljefondet. Fremover vil ikke inntektene fra oljen dekke underskuddet i statsbudsjettet.

Men som Jensen var inne på dag tidlig, trenger ikke Norge å kutte. Vi kan inntil videre leve på oljepengene barnebarna våre egentlig skulle ha. Det hjelper neppe hva slags farge regjeringen har. Vi kommer ikke til å ta de vanskelige kuttene før vi tvinges til det. Og det er neste generasjon som får regningen.

Før de blåblå kom til makten handlet svartmalingen fra venstresiden om at de borgerlige ville rasere offentlig sektor. På en dag som dette tar man seg i å ønske at krisespådommene i det minste hadde stemt litt bedre.