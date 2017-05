Maktens og systemets kvinne

GARDERMOEN (VG) Siv Jensen har gjort FrP til et styringsdyktig regjeringsparti. Protestpartiet har blitt en del av makteliten. Kan det vare?

Frp-sjef Siv Jensen har ledet sitt parti inn i et stort eksperiment. Så langt har hun lykkes. Det er overraskende hvor bra det har gått. Partiet har fått gjennomslag i mange saker – men slett ikke alle. De har imidlertid lært seg å dyrke seirene, og glatte over nederlagene.

Frp har til og med dratt med seg Høyre på en ellevill ferd i den økonomiske politikken. Sammen har de to høyrepartiene satt stadig nye rekorder i oljepengebruken. Pengegaloppen startet lenge før oljeprisen falt, og det ble mer fornuftig å bruke mye penger. Her har populismen vunnet over ideologi og ansvarlighet.

Frp har lært av feilene SV gjorde da det gikk inn i den rødgrønne regjeringen. I likhet med Frp var SV et utrent regjeringsparti. Men SV tabbet seg ut, snakket mest om sine nederlag, og mistet oppslutning. Frp har også falt på målingene. Men det er ikke i nærheten av SVs katastrofetall. Likevel - ikke alle deler av Frp har blitt fortrolig med å være et mektig regjeringsparti. For hvor skal partiets politikere nå rette protestene mot alt som er galt?

Frp ble dannet som et opposisjonsparti. Protesten ligger i partiets DNA. Under stoltheten over alt partiet har fått til, ulmer det fortsatt et sinne. Mot lover og regler. Mot dem som bestemmer over menneskenes liv. Mot sentralmakten. Men Frp er sentralmakten nå. Partiets leder sitter i selveste Finansdepartementet. Hun styrer pengesekken, og er involvert i alle regjeringens viktige avgjørelser.

Det store skillet i Frp går mellom dem som mener innflytelsen er viktigst, og dem som mener oppslutning er viktigst. Det er interessant å se forskjellen mellom dem som er i regjeringsapparatet og dem som er utenfor. Vi har sett murring og misnøye i deler av stortingsgruppen. Tidvis har det vært rene opprør mot regjeringens politikk – mot partiets egne statsråder. Mens de som er innenfor, opplever at de får til ting. At det de gjør hver dag, har resultater. De aller fleste Frp’erne i regjeringsapparatet ser ut til å trives svært godt.

Og det handler ikke om gleden over de sorte bilene. Slik jeg kjenner norske politikere, er det ikke drømmen om sorte biler som driver dem. Våre folkevalgte er jevnt over idealister. De går inn i politikken for å forandre, for å få gjennomslag for det de tror på. Det gjelder i Frp - og i Ap og Høyre og alle andre partier.

Den underliggende striden i Frp handler om hva partiet skal være. Som så ofte i politikken stiger personlige motsetninger ut av politisk uenighet. Den beskrevne konflikten mellom partileder Siv Jensen og integreringsminister Sylvi Listhaug handler mest av alt om politikk. Om partiets sjel.

I dagens situasjon kan ingen utfordre Siv Jensen. Hun har kontroll over partiet. I går holdt hun sin beste landsmøtetale noensinne. Rak, tydelig, det var reinspikka Frp-politikk uten noe utenomsnakk. Og salen elsket det.

Men Sylvi Listhaug er i ferd med å bli Frp-velgernes kanskje mest populære politiker. Hun er mer folkelig enn Siv Jensen. Omstridt – mange misliker henne intenst. Men Listhaug har åpenbart ikke noe ønske om å bli likt av andre enn sine egne. Det lykkes hun så langt godt med.

Sylvi Listhaug er mer på hugget enn Siv Jensen. Hun minner på mange måter om Carl I. Hagen, som bygget opp Frp. Det er tydelig at Hagen kjenner seg igjen i Sylvi Listhaug. Han liker henne. De to har mye til felles. De er begge strie personer, og fremstår som motstandere av det etablerte – selv når de er innenfor. Da Carl I. Hagen omsider kom inn i Stortingets presidentskap, som visepresident, var han fortsatt den kritiske outsideren. Og Listhaug presenterer seg ofte som motsatsen til eliten, selv om hun sitter som statsråd og er en av Norges mektigste.

Dersom Frp fortsetter i regjering etter høstens stortingsvalg, tror jeg alle kimer til strid vil legges til side. Da vil Siv Jensen beholde kontrollen. Men dersom partiet må ut av regjering, kan situasjonen bli en annen. Mange spør seg om hun da vil fortsette som partileder. Det er ulike vurderinger av det. En går ut på at hun da ikke orker mer, fordi hun føler seg ferdig med opposisjonsrollen.

En annen teori går ut på at hun fortsetter, slik at hun bedre kan påvirke hvem som skal etterfølge henne. Gi den hun mener er best egnet, mulighet til å bygge seg opp, og plassere den hun mener vil ta partiet i en feil retning, i en mer anonym posisjon.

Dette handler også om Siv Jensens eget ettermæle. Om hun skriver Frp inn i historien som et styringsparti som får varig innflytelse i utformingen av Norges fremtid. Eller om Frp skal falle tilbake til rollen som et gneldrende populistparti som fanger opp velgernes misnøye. Som kan kritisere makten fritt, vel vitende om at makten er noen andre.

Foreløpig er det innflytelse som gjelder. Det kan snu, dersom partiet taper valget. Da kan vi få se den virkelige maktkampen. Innad. Historien forteller oss at det kan bli stygt.