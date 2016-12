En lite tillitvekkende opprydning

Den siste uken har alle som har lest aviser kunnet følge konflikten i toppen av et av våre aller største og viktigste selskap nærmest minutt for minutt. Men så, i går, forsøkte Telenors ledelse å sette en stopper for spekulasjoner og uro i en pressekonferanse i hovedkontoret i Oslo. Styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke stilte sammen, og forsikret om at konflikten mellom de to i toppen av Telenor er over. Det var en svært lite overbevisende forestilling.

Les også: Ekspert: Full retrett svekker Wærsted

Wærsted understreket at hele styret nå har full tillit til konsernsjef Brekke, og at styret mener han er best egnet til å lede selskapet. Og selv om vi hørte styrelederen si dette, så er det vanskelig å tro at hun mener det.

Mæland: – Viktig at det skapes ro i selskapet

Vi tviler fortsatt på om et av våre viktigste statseide selskap nå vil ledes samstemt og profesjonelt. Å kalle det vi så i går en avklaring, er etter vårt syn å dra det langt. Tvert om åpnes det for nye maktspill. Det store spørsmålet er hvorfor styreleder og styre nå har full tillit til konsernsjef Brekke, mens de tidligere ikke hadde det. Det som presentert på gårsdagens pressekonferanse så ut til å dreie seg mer om et ønske om ro. Vi har ingen grunn til å tro at tilliten er gjenopprettet.

Les også: Kan gå på en ny smell

Det vi derimot vet er at styreleder i høst ba konsernsjefen om å vurdere sin stilling. Men at han ble sittende. Vi har aldri tidligere hørt om eksempler fra næringslivet der en konsernsjef ikke går av i en slik situasjon. Dette er en maktdemonstrasjon fra konsernsjefens side som overraskende nok har ført frem. Brekke har tilsynelatende rundspilt både styreleder og resten av styret, i hvert fall i denne omgang. Kanskje hadde Brekke og hans støttespillere regnet med at Wærsted ville trekke seg. Og kanskje har hun tenkt at det skjer ikke – at Brekke ikke skal bli kvitt henne så lett. At hun ikke er en aktør som lar seg rundspille på denne måten.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Det vi har sett er en av de råeste maktkampene i norsk næringsliv på et tiår. Og derfor mener vi det er behov for en ny start. Mandag er det et ordinært møte i bedriftsforsamlingen i Telenor. Bedriftsforsamlingen har et selvstendig ansvar for å sørge for sunn selskapsstyring i Telenor. Det er et ansvar som vi håper de tar på alvor. Spillet om Telenor er ikke over.