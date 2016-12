Det utro folket

Debatt Hver gang jeg spør nordmenn om utroskap forekommer i Norge, svarer de «mye sjeldnere enn i Frankrike».

LORELOU DESJARDINS, fransk blogger, bosatt i Norge

Man kunne kanskje tro det, siden bildet fra begravelsen av den franske presidenten Francois Mitterand ikke bare viste at han hadde en kvinne på si, men et barn også.

Kan du forestille deg Erna Solberg kjørende rundt på skuteren sin midt på natten for å treffe sin hemmelige og unge elsker Vegard Ylvisåker? Antagelig ikke. Men det er nøyaktig det som hendte i Frankrike da daværende president Francois Hollande ble tatt på fersken på scooteren sin på vei til møte med den kjente skuespilleren (som var tyve år yngre) Julie Gayet.

Ikke bare var han i et forhold, men han var også statsoverhode. Og samboer med en kvinne han hadde forlatt sin kone for.

Ja, ja. Betyr det at norske politikere i denne situasjonen er utenkelig, at «folk flest»-nordmenn aldri er utro? Jeg tviler.

Like utro som franskmenn?

«Franskmenn er veldig romantiske, men ofte utro. De har elskere på samme måte som vi holder forskjellige sett med ullundertøy. Dere begår utroskap i lunsjen mot partneren deres. Vi nordmenn er ikke sånn.»

Jeg husker da jeg arbeidet på et hotell i sentrum av Paris. Hver uke sjekket et par inn, betalte i kontanter og forlot stedet hver for seg mens de latet som om de ikke hadde oppholdt seg på samme rom de siste to timene. Vi måtte bare late som om vi ikke gjenkjente dem hver uke. Begge to hadde gifteringer på seg, men hva slags ektepar trenger et hotellrom for å være sammen i to timer og så betalte kontant? De to var gift med noen andre.

Sannheten er at det er mye mer akseptabelt å snakke om utroskap i Frankrike, spesielt for menn. For menn i høyere posisjoner, både i privat og offentlig sektor, kan det signalisere mer makt.

I Norge hører man sjelden menn eller kvinner som skryter av sidesprangene sine. Eller kanskje de gjør overfor nære venner. Det betyr ikke at det ikke skjer. En studie som ble publisert i The Mirror i 2015, viste at Norge ligger på sjette plass når det kommer til rangeringen av de mest utro nasjonene i verden, mens Frankrike er nummer fem.

Det virker som om nordmenn er utro i nesten like stor grad som franskmenn. Det er ikke utelukkende basert på undersøkelsen, men også på de mange utroskapshistoriene man ser, men aldri hører om. Det later til at utroskap hovedsakelig foregår på spesielle anledninger, og mens alle er fulle.

Anledninger som tillater utroskap

1. Julebord. Døddrukne kolleger som flørter over pinnekjøttet. Hvor mye mer sexy kan det bli, egentlig? Ingenting er som et stort selskap hvor alkoholen er påspandert av firmaet, og hvor typen/dama du har flørtet med øynene sammen med gjennom ett år nå, tar av seg skoene og danser inntil deg. Ikke en babybleie i sikte, ingen skrikerunger som våkner opp halv seks om morgenen (dere må bare slutte å legge dem klokken syv om kvelden, for guds skyld…). Ingen samboer i en gammel pysj som spør om du kan ta ut søpla. Her får du ekte frihet, og du føler deg atter ung, vakker og singel. Kos deg! Av en eller annen grunn, på tross av at utroskap er virkelig sosialt uakseptabelt i det norske samfunnet, regnes det ikke som egentlig utroskap så lenge det foregår på julebord.

Ulempen ved utroskap på julebord, er at du kommer til å møte kollegaen din igjen, ganske snart, faktisk. Men heldigvis får du vern fra to andre sosiale regler som trumfer regelen om at du ikke bør svike partneren din: 1. Det som skjer når alle er fulle, må aldri snakkes om siden. Og 2. Det som skjer på et julebord, blir værende på julebordet (akkurat som i Las Vegas, men med mer snø).

2. After-ski-fester (i Hemsedal, for eksempel). Fremdeles bakfull etter alle julebordene mens du forsøker å gå ned kiloene du la på deg i juleferien, sjekker du nå inn på et sted hvor det er snø for å gå på ski i fjellet. La oss bevege oss videre til den neste anledningen hvor du kan lette litt på trykket og være utro med god samvittighet: skisesongen! Den finner sted mellom februar-april. Stort sett så lenge alpinstedene er åpne i Norge, Sverige eller i de sveitsiske eller franske alpene.

Utroskapen utfolder seg ikke i løypene, for på skiferier bruker ikke nordmenn å gå så mye på ski. Det er fordi de må komme seg snart avgårde til after-ski-festene som begynner så tidlig som klokka fire om ettermiddagen. Jeg har aldri deltatt på dem selv, men har hørt mange gøyale historier.

En kamerat fra Frankrike fortalte meg at han aldri hadde følt seg så skitten i hele sitt liv etter en after-ski-fest i Hemsedal. Du kan tolke «skitten» på alle mulige måter du kan forestille deg. Etter sigende er disse festene fylt opp med folk i skiklær, inkludert skisko (ikke så lett å danse, tatt i betraktning hvor stive de er). Så tømmer de mugger med øl på hverandre i tre-fire timer mens de danser på bordene til veldig dårlig musikk.

En venn viste meg videopptak, og jeg fikk hodepine og utviklet klaustrofobi kun ved å se på det. Men så er jeg en 75 år gammel dame fanget i en 33-årings kropp. Hva vet jeg om å ha det gøy?

Massiv flørting med øynene pågår åpenbart i løpet av disse få timene, og mellom klokken sju og åtte om kvelden går alle ut med noen få numre i lommene på de våte skidressene sine. Så går de tilbake til hyttene som de har leid sammen med venner eller kolleger for å dusje, spise middag og drikke mer øl.

Senere på kvelden banker de på hverandres hytter for å runde av natten i armene på en person som ikke er partneren deres, i en køyeseng eller en badstue.

Så drar alle disse folkene hjem til familiene sine og later som om ingenting har hendt noensinne. Chlamydiaen har glade dager i dette landet når det er utroskapssesong!

3. Guttetur (i Riga, for eksempel) og 4. Jentetur (i Syden, for eksempel). Alle disse aktivitetene innebærer å være langt hjemmefra, sammen med venner eller kolleger. Guttetur betyr guttevenner, en flytur, billig alkohol og muligens prostituerte eller nattlige stevnemøter med søte jenter i en klubb i Praha.

Jeg sier ikke at alle gutteturer ender med utroskap, men slik jeg forstår det, er sjansen for å ende opp på den gale siden av monogamiet høy når det er langt hjem, kombinert med alkohol og gode venner.

I likhet med det meste annet i Norge, slår likestillingen inn. Venninner sammen på stranden i Las Playas de la Cucarachas, alkohol, sex ved sjøen og moro. Igjen, så ender ikke alle jenteturer med utroskap, men det er enklere å finne en match med en fyr i en bar, som du aldri kommer til å møte igjen når du tar bussen til jobb hver dag, mens du er langt hjemmefra.

5. Konferanser og jobbturer

Et seminar langt hjemmefra, igjen. Kolleger eller nye, spennende folk du aldri har møtt før. En middag om kvelden uten å tenke på at du må kjøre hjem etterpå. Disse typene langt-hjemmefra-seminarene eller arbeidsaktivitetene er igjen en mulighet for å være utro uten at partneren oppdager det.

Alkoholens anti-moral

Hvordan er det mulig å finne så mye utroskap i dette landet, hvor protestantiske prinsipper om disiplin, skam og etikk holdes høyt? Jeg tror at det er nettopp på grunn av disse prinsippene, som kunne kvele hvem som helst, at alkohol er en akseptabel grunn til å rømme fra alt ansvar for egne handlinger. Utroskap inkludert. Venner kommer til å holde munn om det som har skjedd, og hvis ikke partneren er veldig nysgjerrig, vil sidespranget forbli en hemmelighet.

Som vi sier i Frankrike: de som sier minst, gjør mest. Franskmenn skryter kanskje dagen lang om sidesprangene deres, men vi vet alle at det bare er bløffing for å virke mer interessante.

I Norge, derimot, foregår alt bak gardinene, og alle holder tyst om det. Jeg lurer på hva man ville funnet, hvis man hadde begynt å grave litt. Jeg vedder på at det hadde dukket opp enda mer lyst og handlinger som hadde blitt straffet hvis vi skulle fulgt den hellige boken.

Oversatt av Sian O'Hara