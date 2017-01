«21 år og jomfru – hva feiler det deg?»

Debatt Jeg trenger ikke et klapp på skulderen. Er det noe som trenger en klapp på skulderen, så er det vårt sexfikserte samfunn vi alle er med på å forme. Et enormt stort medfølende klapp.

INGRID VATNAR OLSEN, student ved Westerdals

Det forventes av meg i vår samtid at jeg skal være sexy. Jeg skal med glede forføres av tørrjokking på dansegulvet og ikke nøle med å si ja til å være med noen hjem. Jeg blir fortalt at rødhåra jenter er «helt crazy i senga» – og tanken om å leve opp til denne forventningen streifer meg. Det er å være 21 år og jomfru er vel ikke så attraktivt?

Det er mange spørsmål som møter meg idet jeg kortfattet og oppstykket forteller min beste og siste love story. Mannfolket flyttet inn i kollektivet i sommer, og det som ikke skulle skje – skjedde. Vi ble kjærester. Og kristne kjærester må tåle å få dette slengt i trynet:

«Da har dere ikke sex da? Men analsex kan dere ha, vel? Kliner dere? Kan han ta på deg?»

Jeg må smile.

I tillegg til å få min verdi som menneske definert av et samfunn som skriker etter tilfredsstillelse og lykke til alle døgnets tider, opplever jeg en ovenfra og ned-holdning som skremmer meg. «Jomfru? Er du seriøs? Du går glipp av noe ass!»

Jeg trenger ikke et klapp på skulderen. Er det noen, eller noe, som trenger en klapp på skulderen, så er det vårt sexfikserte samfunn vi alle er med på å forme. Et enormt stort medfølende klapp.

For dersom vi lar våre sterke seksuelle lyster flyte i takt med den kalde og kyniske pornostrømmen vi er vitne til, vil til slutt rammene jeg tror sex er ment til å holdes innenfor bli vasket bort. Hva skjer så?

Hva skjer når et sexy utseende blir målestokken for vår menneskelige verdi? Hva skjer når sexprestasjoner blir grunnlaget for hvem vi velger som kjæreste? Må kjæresten min «prøvekjøre» meg for å finne ut om jeg er verdt å satse på? Virkelig?

«For meg er kyssing finere enn sex», var det en jente som sa til meg. Det gjorde inntrykk. Vi forstår ikke alvoret i det å dele det mest intime med et annet menneske. Vær gjerne uenig, men sex er mer enn bare nytelse. Mer enn bare enn en greie. Sex tror jeg er ment til å knytte mennesker i et ekteskap på et svært dypt plan.

Vårt samfunn prøver iherdig å overbevise meg om at sex og kjærlighet kan separeres, uten hell. Mitt ønske tar verken utgangspunkt i fordømmelse eller et ønske om å være bedreviter, det har jeg ingen rett til. Jeg ønsker kun å løfte fram det ansvaret vi har fått til å bygge et samfunn, våre relasjoner og familier på et sunt, solid og sant grunnlag. Har du lyst? Selvfølgelig har du lov! Men er det lurt å gi fra deg det fineste du har å by på til hvem som helst?

Takk Gud for sex. Sex er noe av det fineste og diggeste vi mennesker kan oppleve, tror jeg. Vi skal på ingen måte ta avstand fra det, vi skal omfavne det. Det er et enormt privilegium å elske og bli elsket av et annet menneske. Derfor er det å se kjærlighetens trygge rammer renne ut i et utrygt farvann hvor alt handler om meg og mine lyster, forferdelig trist.

Hva vi gjør, definerer ikke hvem vi er. Men hvem vi er, bør prege alt vi gjør – også i møte med de sterke seksuelle kreftene vi alle lever med.