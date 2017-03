Vondt å sende ungene langt med buss

Kommentar Små barn må pendle mye lenger enn voksne orker. Selv der Senterpartiet har ordføreren.

En liten jente jeg kjenner gruer seg til skoleveien. Det tar en time og fem minutter fra hun drar hjemmefra til hun er fremme på sentrumsskolen hvor hun har svømming.

Den turen tar hun bare en gang i uken. Ellers går hun på grendeskolen. Det er bra, for jenta liker ikke å ta bussen så langt. Hun har med pose i svømmebaggen i tilfelle hun ikke får sete hvor hun kan se ut.

Bakgrunn: 1391 skoler lagt ned

Men dette kan bli hverdagen hennes. Grendeskolen står i fare for å legges ned. Det skal bygges ny skole i sentrum. For jenta betyr det 11 timer på skolevei hver uke.

Vi voksne vil ikke pendle så langt. Undersøkelser viser at smertegrensen for jobbpendling er på én time. Ungene derimot, har ikke noe valg. I alle fall ikke jenta. Staten har bestemt at det er bo- og driveplikt på gården hvor hun bor.

Små barn bør få bruke 11 timer på noe annet, det vil nok de fleste være enig i. Men det går heller ikke an å tviholde på skolen om elevene forsvinner. Mange nedleggelser er forståelige.

Men på grendeskolen hvor jenta går, der er barnehagen full. Den gledelige fruktbarheten garanterer likevel ikke for skolens fremtid. Behovet å pusse opp skolen i sentrum truer grendeskolen.

Les også: Disse skolene ble lagt ned

Det er forståelig det og. Det er ikke penger til alt. Kampen mellom sentrum og periferi innad i kommunen er den som kjennes på kroppen. Kranglingen om by og land som politikerne på Stortinget driver med, derimot, virker mest som debatt-knep. For det er vanskelig å se at de sitter på så glimrende forslag, noen av dem. Norsk distriktspolitikk har allerede bred støtte og er alt såpass sjenerøs, at man lurer på hva mer som bør gjøres. Det er greit å flytte ut er par hundre statlige arbeidsplasser, men det løser lite. For jenta ville rett nok kommunesammenslåing vært bra, hun kunne gått på den gode skolen i nabobygda som ligger nærmere. Men det er jo «alle» i mot, særlig Senterpartiet.

I praktisk politikk handler det om knappe kommunebudsjetter, utflytting, få barnefødsler. Sentraliseringen virker som en naturkraft. Den store innvandringen særlig til byene gjør rett nok at det ser enda mer dramatisk ut. Og vi skal ikke lenger tilbake enn til 70-tallet. Da krympet folketallet i Oslo, mens mange bygder vokste. Før oljeinntektene var begynt å strømme inn, hadde Norge råd til skoler på hvert nes. Staten øremerket midlene. Gamle skolebygg står som monumenter over en tid før politikerne, for eksempel fra Senterpartiet, fikk begynne å bestemme over pengene selv.