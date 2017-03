Hei Senterpartiet, 70-tallet ringte...

Kommentar ... Og ville ha tilbake begrepene sine.

Dessuten lå det igjen en beskjed på svareren om at Jonas Gahr Støre får sitt å slite med. For Ap-lederen ligger godt an til å bli statsminister etter valget. Han må nok ha med seg Senterpartiet og helst SV, om da ikke Sp får lokket over førstevalget KrF.

Uansett kommer det til å bli tøft. Det tyder i alle fall Senterpartiets landsmøte i helgen på. Partiet vedtok å gi tilbake Posten monopol, nei til barnevern på anbud og mindre utbytte på barnehager.

Det er noen skritt til venstre. Det tradisjonelt næringsvennlige partiet behandlet også et forslag om et rent forbud mot profitt - altså overskudd - på velferd. Og partiledelsen klarte ikke helt å finte vekk Senterkvinnenes forslag. Forslaget om forbud mot «velferdsprofitører» ble sendt videre til landsstyret.

Snakket om nei til EØS, profitt, avfolkning og desentralisering fikk det hele til å ligne litt på det 70-talls-showet Sosialistisk Venstreparti holdt på sitt landsmøte forrige helg. SV gikk rett nok lenger og vedtok et ultimativt forbud mot profitt på velferd.

«Profitt» er som «sentralisering», gamle, men fortsatt effektive skjellsord. At halvparten av barnehagene i Norge drives av private, ble ikke like nøye problematisert. Men investorer har altså ikke for vane å ta risiko med egne penger når avkastningen blir garantert null.

Håpet er vel at staten tar over, slik som Sp ønsker med posten. Og politikerne kan jo alltids satse på at folk har glemt hvor vanskelig det var å få barnehageplass før barnehageløftet lokket de private med. Og hvor mange mødre som måtte være hjemme.

Problemet for Støre er at det ikke er mye av dette han ønsker seg.

Nå skal det sies at Ap har klistret seg forunderlig nær Sp når det gjelder kommunereform, men det beror på behovet for å ha regjeringen som fiende i valgkampen. Men så langt er det Sp og Høyre som er hovedfiender. Og folk har nok ikke glemt at Ap egentlig er for kommunesammenslåing. Støre selv har sagt han ikke ønsker å reversere vedtatt politikk.

Senterpartiet, derimot, kommer til å kreve flere Reverseringsministere. Det ryktes at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønskes i jobben som i dag innehas av Jan Tore Sanner. Høyre kaller ham moderniseringsminister. Sp vil for å si det forsiktig, legge bort det navnet. Norge ligger an til å få sin første Skilsmisseminister.

Om Støre blir statsminister vil han slite med å få ting vedtatt. Men det finnes naturligvis noe å glede seg over. Sps landsmøte beholder el-bilstøtten for rikfolk flest. Også er foie grasen reddet. Med et nødskrik gikk partiet likevel ikke inn for et importforbud av gåselever.