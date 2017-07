Faktasjekk på jordet

Debatt Faktisk.no har tatt på seg å sjekke et utsagn som de gjennom faktasjekken viser at de ikke har kunnskap nok til å gjøre på en skikkelig måte.

TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM, partileder i Senterpartiet.

Faktasjekk-tjenesten faktisk.no er blitt lansert denne uka. Jeg er en av flere norske politikerne som er blitt ettergått av faktasjekkerne i faktisk.no. Faktasjekk er i utgangspunktet både nyttig og disiplinerende både for politikere og for media, men da faktisk.no skulle faktasjekke mitt utsagn om Ikeas byggeprosjekt i Vestby mener jeg at de havnet på jordet.

I min tale til landsmøtet i Senterpartiet i år sa jeg følgende: «Det er alltid lurere for eksempel å bygge en Ikea på Vestby på 50 dekar jord. For det gir penger her og nå. Men hvis vi først har bygd det ned, har vi sørga for 50 000 mindre brød hvert eneste år til all evighet». Dette utsagnet har faktisk.no ettergått og konkludert med at er «faktisk helt feil». Jeg mener at denne faktasjekken faktisk er helt på jordet.

Har du sett?: Faktasjekkernes første dom over påstander fra norske politikere

Ikea har lenge hatt et ønske om å bygge et kjøpesenter på Delijordet i Vestby i Akershus. Dette er noe av den beste matjorda i Norge. I Norge er kun om lag tre prosent av arealet dyrkbar jord og bare én prosent er så god matjord at det er mulig å dyrke matkorn. Matjord er med andre ord en svært knapp ressurs i Norge. Derfor sa jeg nei til å bygge Ikea på Delijordet i Vestby da jeg var landbruksminister. Jeg mener at kjøpesentre bør bygges andre steder enn midt i matfatet. Da Frp overtok landbruksministerposten ga de klarsignal til å bygge Ikea på Delijordet likevel.

I ettertid har Bioforsk på oppdrag fra Ikea utført en studie av mulighetene for å flytte matjorda på Delijordet. Det er forskeren bak denne rapporten faktisk.no har brukt for å faktasjekke mitt utsagn.

Faktisk.no skriver at «Regnestykket til Vedum er isolert sett riktig, men han ser helt bort fra forutsetningen for at Ikea får bygge på dyrket mark. Reguleringsplanen krever at matjorda skal flyttes og opparbeides et annet sted. Det nye jordbruksarealet skal bli dobbelt så stort. Dermed er det grunn til å tro at kornproduksjonen etter hvert vil bli minst like stor som før».

Faktisk.no skriver at det nye jordbruksarealet vil bli dobbelt så stort. Det er riktig, men hvis man leser Bioforsk-rapporten om jordflytting er forutsetningen for at det nye jordet skal kunne bli dobbelt så stort at det nye jordet (på 144 dekar) skal få tilført store deler jord fra andre steder.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Matjorda fra Delijordet vil fortsatt kun rekke til 70 dekar, mens resten av jorda vil måtte komme fra andre steder. Det er foretatt få grundige undersøkelser og evalueringer av hvordan ulike tiltak knyttet til jordflytting har fungert på kort og lang sikt i Norge, skriver Bioforsk i sin rapport. Derfor er det usikkert om denne jordflyttingen vil kunne bli vellykket. Dette momentet tar faktisk.no ikke med.

Faktisk.no intervjuer også en annen forsker, Arnold Arnoldussen, som jobbet ved Norsk institutt for skog og landskap før han ble pensjonist. Han gjorde i 2013 en litteraturstudie av erfaringer med jordflytting i andre europeiske land. Arnoldussen fant ikke noe som lignet det som skal gjøres på Vestby. Han siteres slik: «Det er teknisk mulig, men det er en del krav som må oppfylles for at det skal bli vellykket. I tillegg er det svært dyrt, så det må være et veldig samfunnsnyttig formål hvis man skal kunne forsvare det. Man kan vel stille spørsmål ved om etablering av Ikea er dét».

Jeg mener fortsatt at det er mye mer samfunnsnyttig å verne matjorda på Delijordet i Vestby framfor å bygge Ikea der. Jeg brukte et lavt anslag for hvor stor avling Deli- jordet kan gi, nettopp fordi jeg ønsket å være etterrettelig i min bruk av fakta. Den lokale jordvernforeningen mener at anslagene er langt høyrere. Hvert år bygges det ned flere tusen dekar av den dyrebare matjorda vår i Norge.

Se også: Slik har politikerne reagert på å bli faktasjekket

De fleste nedbygginger skjer under langt mindre debatt enn Delijordet på Vestby. Det er etter min mening helt urealistisk å tro at all nedbygging av matjord vil ledsages av forskningsrapporter og en svært kostbar jordflyttingsprosess. Det er svært faglig omstridt i landbruksforskningsmiljøene om hvorvidt jordflytting vil være vellykket, siden det skjer i svært liten grad og vi har få erfaringer å basere oss på. Faktisk.no ser også bort fra at landbruksfaglige myndigheter har hatt innsigelser mot Vestby kommunes vedtak om å bygge ned Deli-jordet.

I dette tilfellet mener jeg at faktisk.no har tatt på seg å sjekke et utsagn som de gjennom faktasjekken viser at de ikke har kunnskap nok til å gjøre på en skikkelig måte. Derfor ender de også opp med en konklusjon på faktasjekken som jeg tror de fleste med landbruksfaglig kompetanse i Norge vil riste på hodet av. Betegnende nok illustrer faktisk.no faktasjekken sin med et bilde av en byggåker, ikke en hveteåker.

Alle som dyrker korn vet at byggåkre blir det lite matkorn og lite brød av. Hvete, derimot, sørger for mange tusen brød i de tusen hjem hvert år. Kanskje ikke den største feilen å gjøre, men mer et tegn på at faktasjekkerne i faktisk.no ikke har tilbragt like mye tid på jordet som de kanskje burde ha gjort dersom de skulle ha kunnet faktasjekke mitt utsagn på en faglig god måte.