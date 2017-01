By og land – mann mot mann

Kommentar Senterpartiets populistiske råkjør om alt fra vareutvalget på Rema 1000 til EØS-avtalen er velsmurt, strategisk og smart. Men særlig troverdig er det ikke. Sp er for det meste maktens parti.

Årets politiske vinner blir sannsynligvis Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Vedum fører så langt den beste og mest høyrøstede lange valgkampen. Den går langs kjente Senterpartilinjer. Hvis man skal legge seg på Vedums retoriske nivå så vil den linjen se omtrent slik ut:

Eliten i Oslo har skylden for det meste som er galt, og et mindretall i hovedstaden som er enten dumme eller slemme gjør alt de kan for å sentralisere Norge fullstendig. Norge er en galakse med det sorte hullet Oslo i midten.

Slikt fenger, ikke minst hos eliten i Oslo, som stort sett består av folk som er født andre steder. At de har flyttet til Oslo-regionen er deres største skam i livet, et svimerke på distriktsskinken. De lider seg gjennom dagliglivet i østnorske boligfelt, tripper rundt som pingviner med akillesskade på fortau polert med underkjølt regn og kjenner manndommen krympe når de tenker over at den største maskinen de har i huset er en ynkelig snøfreser. For et liv.

Alle vet at det ekte norske livet leves alle andre steder enn i Oslo-regionen. Norge er langstrakt og variert. Samer og reinsdyr, sjark og bannskap, elgjakt og akevitt, bedehus og hummerteiner, sprengfulle sparekontoer i Sunnmørsbanken og høyteknologisk industri i norsk fjordlandskap. Norge er alt dette.

Men ikke f ... om Norge er oransje Swims-kalosjer, elsyklister med gul refleksvest, pc i sekk, strategimøter og bulgursalatlunsj på Lysaker eller i Nydalen. Eller ok, det er kanskje Norge, men det er ikke Norsk. Det er tross alt et par verdenshav og en vikingtid mellom rakfisk og sushi.

Vedum og Sp plugger rett inn den kulturelle forakten for det urbane. Eller «urban» er egentlig feil ord. Det er ikke mye urbant over det vanlige østlandslivet. Hverdagen der ligner stort sett hverdagen i resten av Norge, bortsett fra at kvadratmeterprisen på et husbankhus er så høy at det er absurd.

Det siste skyldes at tusenvis av mennesker begår høyforræderi mot Det Norske hvert år og flytter til det sentrale østlandsområdet. Ikke fordi de vil, selvfølgelig, hvem vil vel bo i en by der du ikke kan kjøre dieselbil og menn drikker caffè latte? De flytter fordi de blir tvunget til det, av den sentraliseringskåte sentralmakten som gjør sitt beste for å legge ned Det Ekte Norge.

Inn kommer ridder Vedum. Kanskje ikke på hest, men i hvert fall på melkeku. Fornuftens klukkende røst, en ekte mann, med en langfinger godt nede i jorda og en annen strukket ut i full lengde mot kalosjmakten. Vedum er skiftenøkkelen i maskinen, kanarifuglen i gruven. Nå er det nok, sier han. Nå må Norge blir Norge igjen, før vi jobber i Politidirektoratet alle sammen.

Applaus!

Det er deilig å høre på. Hvem kan egentlig argumentere mot Norge uten å høres ut som en svensk affärsutvicklare? Ingen kan det. Vedum og Sp har funnet en politisk gullåre av populisme langt fra Sverigedemokratenes fremmedfrykt og Trumps undergangsvisjoner. Vedum vifter ikke med flagg, han bare står der som en lubben skive julekake med et tykt og deilig lag av smør og lurer på om du vil ha ham eller quinoa-salaten til Vidar Helgesen?

Slik kommer det til å fortsette frem til valget. Kanskje beveger Sp seg opp mot ti prosent. Da havner de fort i regjering. Sp søker alltid makt, det ligger i partiets sjel. Og det ligger i kontrakten med dem som egentlig eier dem.

I det Sp får makt, blir dagens populisme bare et minne. Partiet kommer ikke til å makte å bremse sentraliseringen i noen særlig grad. Det klarte det ikke da det satt åtte år i regjering sist heller. Reformene som Vedum nå håner og latterliggjør, som politireformen og sykehusreformen, ble satt i gang under deres regjeringstid, og man visste allerede da omtrent hvordan det kom til å ende.

Senterpartiet i regjering vil sannsynligvis gjøre det Sp alltid har gjort når partiet får makt, nemlig å betjene noen de utvalgte særinteressene som er hele grunnlaget for partiet. Fete jordbruksoppgjør vil komme de største bøndene mest til gode, mens småbrukerne fortsetter å slite. Alle kommuner med Sp-ordførere og deres tilhørende partinettverk vil bli fredet, om det så er knapt aktivitet igjen i kommunen og den norske energibransjen, som så raust sponset Senterpartiets valgkamp i 2009, vil få politiske vedtak som gjør dem enda rikere.

I tillegg er det grunn til å tro at norske skogeiere får ytterligere gjennomslag for å pålegge norske biler å bruke biodiesel, altså at vi skal hugge skog for å lage drivstoff av den.