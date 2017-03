«At Høyre angriper Senterpartiet, og ikke Frp, for splittende retorikk, er ikke troverdig»

Debatt Det blir ikke troverdig når Høyre kritiserer Sp for populisme, men er taus om sin alliansepartner i regjeringen.

KNUT ARILD HAREIDE, partileder (KrF)

«Hvorfor ser du flisa i din brors øye , men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?»

Det er et naturlig spørsmål å stille Høyre når partiet anklager Sp for populisme, men er taus om sin egen regjeringspartner Frp.

Den siste tiden har det ikke manglet på kritikk fra Høyre-folk om populisme fra Sps side, enten det er stortingsrepresentant Hårek Elvenes som har sagt at Senterpartiet setter grupper opp mot hverandre, eller statsminister Erna Solberg som har anklaget Trygve Slagsvold Vedum for å utnytte folks uro og tegning av skremmebilder.

Paradoksalt nok er begge utsagn til forveksling lik det jeg og mange andre har fremmet mot Fremskrittspartiet. Men det vil ikke Høyre snakke om. Foruten noen enkeltstående tilfeller har det dessverre vært helt taust fra Høyre når det gjelder Frps populisme og splittende retorikk.

Mer innvandringsliberale



Det har i lengre tid pågått en debatt om hvor mye Senterpartiet og Fremskrittspartiet likner på hverandre. Den har vært interessant å følge, selv om jeg synes forskjellene er nokså åpenbare. Ifølge Civita-leder Kristin Clemet har Senterpartiet «den strengeste innvandringspolitikken» og partiet er visstnok en del av en nasjonalistisk eller nasjonalkonservativ bølge i Europa. Allerede i fjor var Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise ute og sa at «Senterpartiet leker med skummel populistisk retorikk.»

Men selv om Sp har lagt seg på en hardere linje i flyktningpolitikken og synes å bli mer innadvendte i sin tilnærming, har partiet likevel mye å gå på sammenliknet med det FrP sier og gjør i Storting og regjering. Og dette skjer attpåtil i en regjering med Høyre, uten at det reageres!

Vi trenger ikke gå lenger tilbake enn til 2015, da partileder Siv Jensen prøvde å gjøre de syriske kvoteflyktningene til valgkampsak og ba kommunene si nei.



«Det vi er enige om, er at vi skal ha null. Vi skal ikke ha 9999 vi skal ikke ha to, vi skal ha null,» sa en av FrPs stortingsrepresentanter fra talerstolen på landsmøtet i 2015.

Senterpartiet har på den annen side nylig tatt til orde for å beholde asylmottakene for de samme flyktningene, selv om det nok i hovedsak dreier seg om å redde arbeidsplasser i kommunene.

Sentralisering er ikke lik fremmedfiendtlig



Jeg har aldri vært i tvil om det er Senterpartiet eller Fremskrittspartiet som er mest skeptisk til impulser fra fremmede land. Å ta et ansvar utenfor landets grenser har tradisjonelt vært viktig også for Sp, slik jeg kjenner partiet. Det kan dessverre ikke i samme grad sies om Frp. Sylvi Listhaugs kommentar på Oslo Symposium burde få Høyre til å våkne;– eller er det ok for Høyre når deres integreringsminister sier: «Før var dette med multikulturalisme populært; dette med å leve side om side og forstå kvarandre. Det har aldri vore noko for oss!»

Og hvorfor hører vi ikke noe fra Høyre når Listhaugs vikar Per Sandberg for noen dager siden skriver i VG: «Vår viktigste jobb er å forhindre at barn forlater familien og legger ut på farlig reise i håp om opphold i Norge».

Jeg er ikke enig med Senterpartiet i ett og alt. Og akkurat nå, i disse Trump-tider, er det viktigere enn noen gang å vise at man ikke er seg selv nok. Den formen for folkelig engasjement som Senterpartiet forfekter, er imidlertid noe ganske annet enn det Frp har stått for i årevis. Å være imot sentralisering er ikke det samme som å være fremmedfiendtlig.

Kan bidra til økt polarisering



KrF deler også Senterpartiets engasjement for Distrikts-Norge; det er ikke tvil om at summen av reformer fra regjeringen virker sentraliserende. KrF ønsker heller ikke å overkjøre lokaldemokratiet, og har derfor sagt nei til tvangssammenslåing av kommuner. Vi er også opptatt av å ta vare på de nære fellesskapene i lokalsamfunnene rundt om i landet. Det er berettiget. Det er verdier som varer.

Så la meg slå fast det åpenbare: Senterpartiet er ikke Frp.

Ingen av oss er tjent med at alle meningsmotstandere sauses sammen slik at nyansene og forskjellene mellom dem forsvinner. Det vil føre til et mindre opplyst og fattigere offentlig ordskifte. Dette kan også bidra til økt polarisering og lavere tillit til den politiske debatten.

Mitt råd til er følgende: Neste gang Høyre mener det er passende å kritisere Senterpartiet for splittende retorikk, populistisk politikk eller å sette grupper opp mot hverandre, bør de spørre seg selv om de er villig til å gjøre det samme mot Frp? Hvis svaret er nei, bør de kanskje ikke gjøre noen av delene. Å angripe Senterpartiet uten å så mye som heve et øyenbryn for FrPs politikk og retorikk blir ganske enkelt ikke troverdig.