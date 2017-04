Ap i sentrumstrøbbel

Kommentar Senterpartiet fosser frem på meningsmålingene, mens Ap har gått på en smell. Jonas Gahr Støre kan få den vanskeligste regjeringsjobben i Arbeiderpartiets historie.

I skyggen av Sps fremgang har Ap gått på det som kalles et trendbrudd. Det vil si at flere målinger etter hverandre bekrefter at partiet har sunket ned på et nytt nivå. For tiden er det litt i overkant av 30 prosent. Rundt budsjettkaoset i høst var Ap over 35. Støre kommer til sitt landsmøte neste helg med en strategi som ikke ser ut til å virke.

Han kan kanskje leve med det. Aps mål i høst er først og fremst å få statsministeren. Akkurat som for Erna Solberg inn mot 2013 er dette målet viktigere enn alle andre. Og Støre og Ap har kommet langt i å bygge et samarbeidsklima som kan gi ham jobben. Ap kan samarbeide med flere partier, inkludert KrF, og har et digert rom å manøvrere i når valgresultatet foreligger.

Men, det koster. Den som skal gjøre seg spiselig for så mange, mister samtidig rom for politikk. Det samme opplevde Erna Solberg i 2013 da den siste måneden av valgkampen sendte henne ned fra over 30 prosent og posisjonen som Norges største parti, til et valgresultat på 26,8 og annenplass. Solberg ble utydelig og vag, i frykt for å si noe som kunne ødelegge for den firepartiregjeringen hun så for seg.

Den fikk hun ikke uansett, og jeg lurer på om hun angrer litt på strategien nå. Det blir interessant å se om hun fører en valgkamp som leder for borgerlig side, eller en renere Høyre-valgkamp.

Et Senterparti på mellom 14 og 18 prosent vil bli en nøtt for Støre. Det betyr at partiet går inn i regjering med et helt annet mandat enn det det gjorde i Stoltenbergs rødgrønne koalisjon. Den gangen kunne Sp kjempe og vinne sine klassiske hjertesaker. Jordbruk og penger til kommuner og distrikter, samt blokkere alle tilløp til kommunereform. Nå kan de kreve mer.

Sp har allerede gått inn for å gjøre om på langtidsplanen for forsvaret som Ap sikret flertall for sammen med H og Frp. Politireformen, som Ap satte i gang i forrige regjering blir også angrepet. Under Stoltenberg ble alle tilløp til opposisjon mot det rådende EØS-regimet kvalt i fødselen. Nå kan Brexit og et sterkt Sp endre Norges tilknytning til EU.

Samarbeidet mellom Ap og Sp i den forrige regjeringen var til tider helt tynnslitt. Det var ikke SV som fikk Aps statsråder til å koke innvendig, det var råkjøret fra Senterpartiet. Oslo-skepsisen som er en viktig driver for Sps fremgang, rammer også Ap. Arbeiderpartiet har alltid definert den politiske eliten i Oslo, og er et utpreget sentralistisk parti.

Senterpartiets fremgang ser ut som et politisk sensasjon som Norge ikke har sett maken til på mange år. Den kommer til å endre norsk politikk, og så langt ser ingen partier, heller ikke Ap, ut til å forstå hvordan den skal håndteres. Høyre kommer til å bruke frykten for Sp aktivt i sin valgkamp, ikke minst for å ramme Ap i byene og de urbane regionene. Støre har en krevende jobb med å finne en fortelling om Ap som er i klar opposisjon til regjeringen, samtidig som den ikke skaper inntrykk av sprik og kaos på rødgrønn side. Han kan bli statsminister selv om han mislykkes med det, men da får han en nesten umulig jobb.