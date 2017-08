Selvsagt måtte «Havnesjefen» avlives

Kommentar Når en svane angriper mennesker flere ganger, er det riktig å avlive den. Ferdig snakket.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Se for deg følgende scenario: Myndighetene i Os hadde gitt etter for presset om å flytte «Havnesjefen» i stedet for å avlive den, og plassert den et eller annet sted.

Så hadde det dukket opp folk der den nå havnet, og historien gjentok seg. Svanen gikk til angrep, men denne gangen med et mer alvorlig utfall enn det som skjedde da den angrep barnehagebarn og dro en liten jente under vann, eller da den var aggressiv mot en 16-åring om bord i en båt tidligere i sommer.

Da hadde Os kommune gjort seg skyldig i en hårreisende uansvarlig behandling.

Men så skjedde ikke. Det eneste fornuftige valget ble foretatt av kommunen – «Havnesjefen» måtte bøte med livet.

Ikke fordi noen synes det var stas å bli kvitt fuglen, som mange har holdt kjær.

Ikke fordi man mangler empati med svanens pårørende.

Men rett og slett fordi en svane som angriper mennesker er farlig.

Reaksjonene har vært voldsomme etter avlivningen, og det går an å forstå at folk synes det er trist at «Havnesjefen» er borte. Det er også helt greit at folk er uenige i avgjørelsen, og at det i forkant har vært demonstrert og drevet underskriftskampanje for å la svanen leve.

Svanens advokat ble engasjert etter en kronerulling.

Han har selvsagt full anledning til å anmelde kommunen, selv om politiet neppe slipper alt de har i hendene om så skjer. Og det er sikkert mulig å debattere om avlivningsmetoden kunne vært annerledes.

Men grove utskjellinger, og til og med drapstrusler mot kommunens ordfører og fungerende ordfører, er ikke bare ugreit.

Det er direkte absurd.

Kanskje er det nå på tide for de aller sinteste å skylle hodet i kaldt vann og tenke litt over hva slags proporsjoner denne saken fortjener.

Ja visst, fugler og dyr får frem sterke følelser i oss, men et eller annet sted må fornuften slå inn.

Og det bør være et godt stykke før man begynner å true folk som oppførte seg som voksne da en farlig fugl angrep barn.