Saudi-Arabia er en voksende trussel

Kommentar Norge, som ellers markerer seg som humanitær stormakt, har gjennom flere tiår pleiet forholdet til Saudi-Arabia, landet mange mistenker bidrar til åndelig og finansiell terrorstøtte.

Vi som husker oljekrisen i 1973, og de påfølgende bilfrie søndager, glemmer det aldri. Saudi-Arabia, dette fjerne landet av oljesjeiker, skulle spille en betydelig rolle i den unge norske oljeøkonomien.

Takket være oljekartellet OPEC eksploderte prisen på olje, og bidro til det norske oljeeventyret. Saudi Arabias karismatiske oljeminister Sjeik Ahmed Yamani ble en hyppig gjest i Norge, og kjøpte seg lusekofte i Stavanger. Vårt bilde av oljesjeiker ble ellers formet av Kjell Aukrusts godslige Ben Reddik Fy Fazan, udødeliggjort i Flåklypa Grand Prix.

Men hva slags land er Saudi-Arabia?

Voldelig sekt fra den arabiske ørken



Norges ambassadør til landet fra 2009-2014, Carl Schiøtz Wibye deler sine erfaringer i boken «Terrorens rike. Hvordan en voldelig sekt fra den arabiske ørken radikaliserte islam». Boken er et knallhardt oppgjør med regimets langvarige skjebnefellesskap med den radikale retningen Wahhabisme, grunnlagt av Muhammed Ibn Abdul Wahhab på 1700-tallet. Han mente at muslimer flest var frafalne og fortapt.

Hans allianse med Muhammed ibn Saud i 1744 om definisjonen av islam skulle ryste verden over to hundre år senere.

Den arabiske halvøy er så ugjestmild at ingen stormakt har funnet grunn til å okkupere annet enn kystlinjen. Ørkenen har vært forbeholdt isolerte beduiner. I motsetning til de hashemittiske kongene av Jordan som er i direkte slekt med Profeten, mangler familien Saud denne legitimiteten, og hviler på en forståelse av islam som passer wahhabistene, også ofte kalt salafister.

Slik kom familien Saud til å styre mye av verdens energiressurser.

Ekstrem islam



Saudi Arabisk wahhabisme avviser musikk, teater, film og billedkunst. Historiske minnesmerker er systematisk ødelagt, ja selv fysiske minner etter Profeten er tilintetgjort. Når IS ødelegger de historiske minnesmerkene i Palmyra inngår det i en tradisjon. Schiøtz Wibyes budskap er at islam var en relativt tolerant religion inntil disse ekstremistene fikk makt.

Ja, selv det synkende osmanske riket var tolerant og moderne i sammenligning. Forfatteren innfører leseren om de forskjellige muslimske retninger som sjia, sufi, ahmadyia, alawitter osv. Ettersom Saudi-Arabia hersker over de hellige byene Mekka og Medina er det vanskelig for andre muslimske retninger, som betegnes som vantro, å få tilgang til Hajj, den obligatoriske pilegrimsreisen til Mekka.

For å spre sin ekstreme forståelse av islam har Saudi-Arabia brukt milliarder av dollar på misjon i utlandet. Landet som ikke tar imot en eneste syrisk flyktning vil gjerne bygge nye moskeer, og innsette radikale imamer der muslimske flyktninger havner.

Selv tillater de ingen kristen aktivitet på sitt territorium, og til Mekka slipper du ikke inn overhodet om du ikke er muslim. Under det store opprøret i Mekka i 1979 var regimet helt ute av stand til å gjøre noe. De tilkalte noen franske offiserer som etter en lynrask konvertering til islam gjorde kort prosess med terroristene.

Førmiddelalderske kjønnsroller



Jeg har selv vært i Saudi-Arabia. Min kvinnelige sjef, en fryktløs redaktør og jurist, fikk erfare hva en kvinne er verdt da vi forlot den offisielle delegasjonen og dro ut til kystbyen Dammam.

På et luksushotell måtte hun fra sekstende etasje se at bare jeg fikk bade i et utendørs basseng, voktet av en beduin med maskingevær, og en indisk badevakt. I byen fikk hun ikke kjøpt en kopp kaffe uten min godkjenning. En artig følelse av mannemakt der og da, men fullstendig tragisk for millioner av kvinner som er buret inne i førmiddelalderske kjønnsroller.

Vestlige demokratier er veldig splittet i synet på hvordan denne voksende trusselen skal håndteres. Schiøtz Wibye advarer mot å tilpasse oss islamismen, og vi må kreve at det snakkes norsk i moskeene.

Jonas Gahr Støre, som gjorde en så svak figur under karikaturstriden, satte ned foten da Alnor Senter i Tromsø ville ta imot tyve millioner kroner fra Saudi-Arabia for å bygge verdens nordligste moske’. Budskapet til Schiøtz Wibye samsvarer med en slik respons.

Boken vil sikkert bli omfavnet av den vanlige høyresiden. Men bokens innhold bør appellere like mye til venstresiden. Mange av verdiene som trues på livet av islamister har venstresiden kjempet frem. Det underlige med denne boken er at akademia ikke har skrevet den for lengst.