Det beleilige hemmeligholdet

Kommentar Som å la en pyroman slukke brann, lød det da Saudi-Arabia ble valgt inn i FNs kvinnekommisjon. Og hva Norge stemte får du ikke vite.

- Jeg forventer at utenriksministeren nå kan være åpen med Stortinget om et spørsmål veldig mange lurer på. Stemte Norge for eller imot at Saudi-Arabia skulle bli medlem i FNs kvinnekommisjon? Det var spørsmålet fra SVs Audun Lysbakken i Stortingets spørretime onsdag.

Godt spørsmål.

Utenriksminister Børge Brende var kommet for å svare. Men han ville ikke svare. Han sa at regjeringen aldri offentliggjør hva de stemmer i hemmelige avstemninger. Så lempet Børge litt på statsrådsverdigheten for å kunne slenge en rett Høyre tilbake til Lysbakken:

- Da Iran ble innvalgt som medlem av kvinnekommisjonen i 2011, stemte Norge imot Irans medlemskap under Lysbakkens ledelse?

Beleilig eller ikke. Lysbakken gliste godt og forlot talerstolen. Han fikk ikke svare, det var det ikke satt av tid til. Etterpå sa han til media at det ikke var mulig å stemme nei den gang.

Men det er egentlig ingen tungtveiende grunn til å tro at de rødgrønne var mer prinsippfaste i slike saker. Det er ikke utenkelig at Norge har gitt sin stemme til horrible regimer flere ganger. Norsk utenrikspolitikk ligger fast, som det heter. Her er det ikke så lett å skåre politiske poeng som man først skulle tro.

Det utenriksministeren var opptatt av å formidle, var at han aldri lar sjansen gå fra seg når han møter det saudiske regimet. Ministeren har tatt opp brudd på menneskerettene med familien Saud hver eneste gang han har vært i landet.

Som er to ganger. Vi kan altså bare håpe at Norge var et av sju land som stemte nei.

Det var USA som ba om at stemmegivningen skulle være hemmelig. Og dermed kunne de aller fleste ubekymret stemme ja til Saudi-Arabias inntreden. Av 54 land var det hele 47 land som gjorde nettopp det. Og neste år får landet, sammen med blant annet Turkmenistan og Irak, plass i kommisjonen som årlig evaluerer arbeidet for likestilling, setter globale standarder og arbeider for å styrke kvinners stilling.

Ikke spesielt onde tunger har sammenlignet utnevnelsen med å la pyromanen passe på at det ikke brenner. Eller å ansette en konemishandler på krisesenteret.

Man kan jo selvsagt velge å se mer positivt på det. I Saudi-Arabia får kvinner lov å sykle nå.

Men det er bare på spesielle områder, og til treningsformål. De får fortsatt ikke lov å kjøre bil, de må ha mannens tillatelse for å jobbe. Mannen kan ha fire koner. Voldtektsofre kan anklages for forbrytelser. Listen kan gjøres mye lenger. Kvinner er annenrangs borgere. Saudi-Arabia er verdens verste land for kvinner.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) kaller det hele en parodi. Det har han helt rett i. Saudi-Arabia står for kjønnsapartheid. Landet har ingenting i FNs kvinnekommisjon å gjøre.

Men Børge Brende har naturligvis rett i det han indirekte sa fra Stortingets talerstol. I FN får slike regimer jevnlig oppdrag som menneskerettighetsforkjempere og likestillingsfyrtårn.

Det gjør de mens vi i Norge har en slags romantisk forestilling om hva FN er, et organ som kan løse verdens problemer. Fortsatt er vi stolte over at vi fikk den første generalsekretæren. Da Trygve Lie sluttet i frustrasjon sa han imidlertid dette til sin etterfølger: «Velkommen til New York og til De forente nasjoner. De overtar her verdens mest umulige stilling»

Stadig minner FN om en lekegrind for de aller mest dysfunksjonelle ungene i nabolaget. Ghaddafis Libya ledet i sin tid FNs menneskerettighetsråd. Og ikke nok med det: Saddams Irak ledet FNs nedrustningskomite.

Argumentet om at de slemme landene må tas med for å lære av de snille, virker heller ikke å treffe. I alle fall har ikke setet i FNs Menneskerettighetsråd lagt en demper på Saudi-Arabias hjemlige avkappinger av folks kroppsdeler.

Saudi-Arabias allierte i Vesten og landets oljerikdom gir det whabbistiske regimet innflytelse.

Det finnes knapt verre versjoner av islam. Om det ikke hadde vært så nedslående, kunne vi ledd hjertelig av den ufrivillige komikken regimet stadig skaper.

Som nå i mars, da prins Faisal bin Mishal bin Saud lanserte landets første nasjonale kvinnekommisjon. Uten at en eneste kvinne. Bildet av de 13 mennene som presenterte nyheten gikk sin seiersgang på sosiale medier. Det var tragikomisk.

Men det som virkelig er tragikomisk er at 47 FN-land holder seg for nesen og gir sin støtte til Saudi-Arabia. Det er saudiske kvinner som betaler prisen.

