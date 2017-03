Sannelig, sannelig sier jeg dere: Det er forskjell på fakta og sannhet. Men de eksisterer ikke i separate tomrom.

Da Jesus ble pågrepet og fremstilt for Pontius Pilatus, hadde de to en samtale som berørte et av filosofiens evige spørsmål:

«For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.», sa Jesus, ifølge Johannesevangeliet.

«Men hva er sannhet?», spurte Pilatus.

Jesus ga ikke noe svar, så Pilatus toet sine hender og overlot menneskesønnen til sin egen skjebne. Ifølge den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var spørsmålet Jesus’ gylne sjanse til å gi kristendommen et innhold. En sjanse han forspilte.

Nietzsche var en kald faen som vi ukyndige skal være forsiktige med å sitere i tide og utide. Men man trenger ikke være Pontus Pilatus for å lure på hva sannheten er for noe. Vi har alle tumlet med spørsmålet, alle kjent på hvilken åleglatt mangefasettert og tilpasningsdyktig materie sannheten er. Hvordan den kan skifte farge og mening om vi vektlegger noen fakta sterkere enn andre. Alle som har vært innom en vanlig norsk tvistemålssak skjønner at oppfattelsen av sannheten er en individuell affære.

Fakta er noe annet. Det kan godt være strid om fakta også, bevares. Det er uklart hvem som skrev Johannesevangeliet. Det er uklart hva som ble sagt mellom Jesus og Pilatus. Ja, det er til og med noen som hevder at ikke er sikkert at Jesus i det hele tatt har eksistert. Det finnes historiske fakta som peker i forskjellige retninger. Fakta er målbart og kan bevises, selv om det bare utgjør en bit i puslespillet om sannheten.

Komikeren og satirikeren Steven Colbert stakk fingeren rett i balansepunktet mellom sannhet og fakta da han i 2005, i den karikerte rollen en patriotisk programleder på tv definerte «truthiness», «sannlighet», som en rettesnor for journalistikk med slagside:

«Sannlighet er den virkelighetsoppfatningen som man intuitivt føler er riktig, uten å ta hensyn til liberale oppfatninger om fornuft og logikk. Det er sannheten du finner ved å følge magefølelsen. Det er ikke den sannheten du kan finne i bøker, bøker er bare fakta uten følelse. Sannligheten er absolutt, og kan bare forstås av folk med svære baller av stål».

Colberts sannlighet-begrep ble stort sett brukt som et satirisk grep mot høyresiden i amerikansk politikk og som parodi på de mest oppblåste kommentatorene på FoxNews. Men det kan selvfølgelig anvendes på alle fraksjoner innen politikken.

De som føler at landet er i ferd med å oversvømmes av muslimer som i løpet av et par tiår vil overta styre og stell, innføre sharialover og avskaffe 17. mai, og som bare er interessert i fakta som passer inn i dette puslespillet.

Eller de som føler at dette går så bra så, alle blir norske i møte med norske verdier og dermed konstruktive bidragsytere til spleiselaget ­– og som bare er interessert i fakta som bygger opp under dette bildet.

Så fakta alene er ingen garanti for sannhet, det vet alle som har prøvd å forholde seg til sannheten. Men det siste årets utvikling har vel vist at sannlighet helt uten hensyn til fakta bærer galt av sted, når presidenten i USA kan hevde at millioner av illegale velgere stemte på hans motkandidat eller at han er blitt ulovlig overvåket sin forgjenger, og en hel industri av «alternative medier» tar det for god fisk, selv når påstandene motbevises.

«Dette har jeg liten tro på gitt. Det er den offentlige debatten, den politiske kampen, den akademiske striden og mannjevningen mellom ulike syn (og medier) som må avgjøre hva som er holdbart eller ikke», skrev en uvanlig naiv Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen på Facebook da det denne uken ble kjent at Dagbladet, VG og NRK går sammen om en egen, selvstendig faktasjekk-redaksjon som skal overvåke politikk og medier, inkludert sine egne oppdragsgivere.

Offentlig debatt, akademisk strid og mannjevning mellom ulike syn er en viktig kraft i demokratiet. Men i et klima hvor alle har rett til sine egne «fakta», devalueres hele det demokratiske prosjektet, og man sitter bare igjen med en million versjoner av sannligheten.