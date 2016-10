Koreansk nedsmelting

Kommentar Galaxy Note 7 skulle sende Samsung mot stjernene. I stedet stuper den sørkoreanske teknologi-giganten.

For andre gang på to måneder må verdens største produsent av smarttelefoner tilbakekalle toppmodellen Galaxy Note 7, på grunn av at batteriet i enkelte tilfeller skal ha blitt overopphetet og tatt fyr. Samsung har fløyet høyt på innovasjon. I forsøket på å nå nye høyder opplever selskapet, som en moderne Ikaros, en alvorlig nedsmelting.

I går falt aksjekursen med åtte prosent. Samsung stanser produksjon og salg av toppmodellen og tilbakekaller 2,5 millioner mobiltelefoner. Eksperter anslår at fadesen kan komme til å koste Samsung 80 milliarder kroner.

Den største bekymringen er imidlertid ikke børsfall og store omkostninger. Den største faren er å tape kundenes tillit og lojalitet. Hvis bildene av utbrente smarttelefoner sverter varemerket Samsung er det virkelig alvorlig.

I et svært konkurranseutsatt marked vil andre fylle det vakuum som oppstår når Galaxy Note 7 forsvinner fra butikkhyllene. Apple har iPhone7 og Google lanserte i forrige uke Pixel. Mens Samsung er opptatt av å finne ut hva som gikk galt med siste generasjon Galaxy starter årets viktigste salgssesong.

Dårlige nyheter fra Samsung førte til at Seoul-børsen i går falt 1,2 prosent. Hvis Samsung faller vakler nasjonen. Samsung er en hjørnestensbedrift i Sør-Korea, en av gigantene som skapte landets økonomiske mirakel. En femtedel av landets samlede eksport kommer fra Samsung-selskaper.

Samsung er Sør-Koreas største industrikonglomerat og driver med det meste, fra tekstilproduksjon, til livsforsikring, fornøyelsespark og skipsbygging. Handelsselskapet ble etablert i 1938, men det ble fart på sakene da familiebedriften i 1960-årene bestemte seg for å satse på elektronikk. Det har gjort Samsung til et globalt kjent varemerke for forbrukere i rike og fattige land. De har brukt enorme ressurser på å utvikle digitale produkter og smarttelefoner er blitt en av selskapets viktigste inntektskilder.

Samsung er en suksesshistorie i globaliseringens tid. Men de er ikke større enn at de må gjøre seg fortjent til den enkelte forbrukers tillit. Nå handler alt om å redde et renomme.