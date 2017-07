Nå skal vi skilles, Johanne!

Kommentar God forbrukerjournalistikk handler om å opplyse leserne om ting som angår dem i hverdagen. Dette er noe som virkelig angår veldig mange. Så hvorfor synes folk det er tull med skilsmissejournalistikk?

ODA RYGH, kommentator



Det er høysesong for skilsmisse. Fellesferien er tida da par tilbringer nok tid sammen med hverandre og familien til at gnisningene som ellers er bortgjemt i en hektisk hverdag kommer til overflaten. Skilsmisse er nærmest fast sensommerstoff i avisene. Så VG har kjørt sakene «20 tegn på at du bør skille deg» og «den store skilsmisseguiden». Vitsene satt lett på sosiale medier. Og det er unektelig litt lystig. Flere kom med forslaget at man kanskje burde vurdere skilsmisse dersom man gikk til VG etter skilsmisseråd. Ekstra gøy blir det hele i lys av en annen artikkel: «Utro i fylla, hva gjør jeg?». Et drama i tre livsstilsjournalistikk-akter, kan man si.

Populære saker

Men sakene er godt lest og det er kanskje ikke rart. Ekteskapet er en populær institusjon hos befolkningen, men det er ikke til å komme unna at evig troskap ikke er en garanti. Antall skilsmisser årlig er nær 40 % av antall ekteskap samme år. Og det ser ut til at dette er noe folk flest er klar over.



Skilsmisse er ikke noe par går til med lett hjerte. Skilsmisse er vanskelig, det er sårt, det er en lang prosess og mye frustrasjon. Det går ikke bare ut over partene selv, men barna og kanskje også utvidet familie, som besteforeldre. Og det er dyrt. Veldig dyrt. Mange finner heller ikke ut at det er noe som heter skjevdeling før de er skjevdelt. Men det kan være dyrt i menneskelig lidelse om det ikke skjer fort nok og. Er det rart at folk oppsøker råd om forholdet er liv laga?

Store konsekvenser

I det hele tatt er det at skilsmisse (og også arvestoff) er så godt lest et relativt godt tegn. En av livets sannheter er at alle forhold tar slutt, enten ved brudd eller død. Få ting har så stor påvirkning på ditt liv som samlivsbrudd og hvordan det gjøres, både på det personlige og det juridiske plan.



I massen av glossybryllupsmagasiner og bryllupskakevideoer på YouTube er det oppløftende at realitetsorienteringer om andre livsfaser er noe folk bryr seg om. Det betyr ikke at avisene kan erstatte advokat eller familieterapeut, men det er noe med å belyse at det kan være mindre heldige utfall, og fortelle at ekspertise finnes, enten det er familierådgiver eller advokat. Forhåpentligvis betyr det at flere vet om de betydelige fallgruvene som kan oppstå, og finner riktig hjelp tidlig nok.