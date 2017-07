Russlands lange arm

Leder Russland-skandalen har formørket Donald Trumps første måneder i Det hvite hus. Det kan bli verre.

For seks dager siden møtte president Trump Russlands president Vladimir Putin for første gang. Da skal Trump ha tatt opp anklagene om russisk innblanding i amerikansk valgkamp. Putin avviste at Kreml hadde noe med saken å gjøre og det skal Trump ha slått seg til ro med. De to har åpenbart en sammenfallende interesse av å lukke saken. Den lar seg bare ikke trylle bort. Skandalen stikker dypere og blir potensielt farligere for presidenten for hver dag. Avsløringen av Donald Trump jr. sitt møte i juni 2016 med en russisk advokat, som angivelig skulle ha skadelig informasjon om Hillary Clinton, plasserer presidentens familie direkte i søkelyset.

I de offentliggjorte e-postene fremgår det at Trump jr. med entusiasme mottok tilbudet: Jeg elsker det hvis det er det du sier det er. Det var det ikke, ifølge Trump jr. At møtet ble resultatløst er mindre viktig enn at det fant sted. Av en mellommann var Trump jr. blitt fortalt at informasjonen var en del av «Russland og deres regjerings støtte til Trump». Et slikt tilbud fra en fremmed makt burde fått alle varselklokker til å ringe. Det hvite hus fastholder at Donald Trump ikke visste noe. I beste fall avslører det at Trump ikke har kontroll med hva hans nærmeste medarbeidere foretar seg.

Alle kort er ikke blitt lagt på bordet. Derfor fortsetter Russlandssaken å forfølge Trump. Hans svar er fornektelse: Alt er «fake news». Tidligere sa Trump jr. at påstandene om en russisk forbindelse var «kvalmende». Han offentliggjorde e-postene først etter at fikk vite at New York Times ville trykke dem.

Presidenten fremstiller dette som en den største heksejakten i politisk historie. Han benytter enhver anledning til å sverte nyhetsmediene og deres påståtte falske nyheter. Det er en avledningsmanøver. Uten frie medier ville ikke saken blitt opplyst.

Hvor alvorlig dette blir for Trump avhenger i stor grad av hvilke konklusjoner spesialetterforsker Robert Mueller trekker. De juridiske konsekvensene er usikre. De politiske følgene er tydelige og alvorlige. Når Det hvite hus stadig må endre forklaring svekkes en allerede tynnslitt tillit.