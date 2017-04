Terrorens bakteppe

Debatt «Vi skal kverke terroristene i utedassen om nødvendig!», sa Vladimir Putin for 15 år siden. Så slo de til igjen i hans egen hjemby St. Petersburg, mens presidenten selv var i byen.

HANS-WILHELM STEINFELD, Cand.philol. og partner Corporate Communications

Da usbekeren Akbarzjon Dzjalilov fra Osh i Kyrgistan med russisk pass i lommen gikk ned i t-banen i St. Petersburg ved 13:40–tiden mandag 3. april, valgte terroristen og selvmordsbomberen ut et av de mest omtalte åsteder i Russland. For han sprengte seg i luften i en t-banevogn mellom Sennaja Plotsjadj eller Høytorget og Teknologisk institutt.

Hans Wilhelm Steinfeld. Foto: Janne Møller-Hansen , VG

Høytorget var stedet for handlingen i Fjodor Dostojevskijs verdensberømte roman «Forbrytelse og straff». Den islamistiske fanatikeren etterlot seg også en bombe på metrostasjonen Plotsjadj Vosstànija eller Oppstandelsesplassen. Stasjonen ligger ved enden av Europas lengste hovedgate Nevskij Prospekt og Moskva-jernbanestasjonen.

Vegg i vegg ligger også det store kjøpesenteret Gallerèja. Dette er svært ofte utsatt for falske bombetrusler. Rett rundt hjørnet har jeg siden 2015 bodd to sesonger på hotell med norske turistgrupper og skal dit snart på nytt. Men jeg er enig med guvernøren i St. Petersburg i at turistene mine vil være trygge der. For terrorens triste oversikt i det russiske samfunnet viser, at terroristene ikke lenger slår til samme sted to ganger. Såpass hakk i hæl er politiet på terroristene.

Les også: Usbekeren Rakhmat Akilov siktet for Stockholm-terroren

Men terrorens mål er å spre frykt. Og Oppstandelsesplassen i St. Petersburg er et like sentralt møtested for folk der flere t-banelinjer krysser hverandre, som Pusjkinplassen i Moskva. Jeg kjenner selv angsten for terroranslag på egen kropp fra Moskva. Derfor turde jeg aldri la mine barn ta Moskva-metroen på skolen fordi de da måtte skifte tog på Pusjkinplassen mens de gikk i ungdomsskolen i Moskva for 16 år siden.

Pusjkinplassen var tradisjonelt møtested også for fredelige dissidentmarkeringer. Men akkurat der slo tsjetsjenske terrorister ofte til. Terroraksjonen i St. Petersburg får terrorfrykt-slitne russere til å samle seg bak President Vladimir Putins harde linje, og terroren har rammet Russland, men hatt ulik motiv gjennom de 25 år som har gått siden Sovjetunionens oppløsning.

Selv under tsarveldet var terrorisme velkjent. Reformatortsaren Aleksandr den II som oppløste livegenskapet ble skutt og drept i 1881 i St. Petersburg. I dag står «Tserkov na krovì» eller «Kirken på blodpølen» på åstedet, så lik Vasilij-katedralen i Moskva. Anarkismen og nihilismens problem beskrev Ivan Turgenjev i sin roman «Fedre og sønner». I moderne tid har den berømte, russiske forfatteren Vladimir Vojnòvitsj viet terrorismen plass i sitt forfatterskap, sist med sitt verk «Monumental propaganda». Russerne kjenner sin tunge arv med terror.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Det fins et bakteppe for handlingene til den usbekiske terroristen fra Sentralasia og hans like. Å beskrive dette er ikke et forsvar men en forklaring på hvorfor folk fra den delen av den tidligere Sovjetunionen nå har meldt seg i terroristenes dystre selskap. Dette er kanskje en ny fase av den nye terrorens historie, som har hatt to faser siden 1992: Tsjetsjenia og Dagestan i Nord-Kaukasus. I det gamle sovjetsamfunnet regnet man med at rundt 40 millioner borgere hadde sine røtter islamsk kultur. Da Egypts president Nasser besøkte Sovjetunionen i 1958, ble han sjokkert over levekårene som muslimske troende levde under i Sentral-Asia. Og Nasser var Sovjet-vennlig. I 1981 fortalte en venn i Tadsjikistans hovedstad Dusjanbe meg, at muslimer der bare hadde fire prosent skilsmisserate, mens russerne lå på 50 prosent. Det var ingen tvil om de islamske røtter, med andre ord.

Før Sovjetunionen brøt sammen, rammet en rekke lokale borgerkriger eller borgerkrigsliknende, etnisk baserte konflikter: Nagorno-Karabakh, Nachitsjevan, Litauen og Latvia i 1991, striden mellom kirgiser og usbeker i Ferganadalen med Osh og borgerkrigssituasjonen i Tadsjikistan i 1992. Russernes ti år lange felttog i Afghanistan spilte inn og påvirket uroen i Sentral-Asia. Det kom til borgerkrig også Moldova i 1992 og så kom de to tsjetsjenske krigene på 1990-tallet.

Les også: PST oppjusterer trusselnivået etter bombealarm i Oslo

Etter Sovjets fall har tallet på papirløse arbeidsmigranter innad i Russland steget til ti millioner, det store flertallet fra de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia. «Svoj tadsjik» – «bakgårds-tadsjiker» – ble den gjengse betegnelsen på fremmedarbeiderne. De levde kummerlig, ble underbetalt, gikk for lut og kaldt vann, brant sovende og innelåst inne i brakker på lagerområder de jobbet, ofte ulovlig, men det var verre hjemme! Og Russland med sitt styre ble støttespilleren for de korrupte, klan-dominerte regimene som avløste Sovjet-makten i Sentral-Asia, der den kirgisiske terroristen kom fra. Dette er bakteppet for, at kanskje så mange som ni tusen mennesker fra denne regionen er rekruttert av IS.

Terrorismen fra 1990-tallet i Tsjetsjenia, var motivert ut fra separatisme og en idé om et kalifat i Nord-Kaukasus, mitt spesialområde som historiker. Min veileder i 1975 i Moskva, Viktor Danilov, kalte Nord-Kaukasus for den islamske kilen inn i kristenheten. For alle folkeslagene i Nord-Kaukasus med unntak av osseterne er muslimske. På steppen i nord lever de ortodokse, kristne russerne, og sør for fjellene de georgiske og armenske land med sine urkirker. Herav også fiendskapen mellom Armenia og Aserbajdsjan. Historisk kalles Kaukasus for «den bløte buk under det russiske imperium». Allerede i april 1987 tørnet disse folkeslagene i hop som et tidlig varsel på at Sovjetunionen kunne rives i stykker. Men Tsjetsjenia var og er en del av Russland, dette er anerkjent av verdenssamfunnet og russerne hadde ingenting å gi vekk under de to blodige borgerkrigene der.

Annerledes var det i Dagestan, den russiske republikken mellom Aserbajdsjan og selve Russland, med sine 22 nasjonaliteter. I Dagestan ligger Russlands eldste by Derbent, som perserne grunnla for kanskje så mye som 5000 år siden.

Etter at dagestanske terrorister slo til mot Domodedovo lufthavn i Moskva i begynnelsen av 2011, klaget Putins mann i Dagestan, Ramazàn Abdullahtìpov, over at selv hans embetsmenn sviktet. De støttet formelt den russiske stat mens de under hånden støttet «Skogsbrorskapet» eller «Lesnoje bratvo», som terrornettverket heter i Dagestan, der ny terror har hatt sitt arnested til nå. Men det dagestanske motiv for terror skilte seg fra det tsjetsjenske med kalifatet og separatismen. For i Dagestan ble unge muslimer antagonisert av lokal korrupsjon. Den mangeårige borgermesteren i hovedstaden Makhatsjkalà endte i FSB-fengselet Lefortovo i Moskva av denne grunnen. Skyhøy arbeidsledighet og den lokale elitens kyniske egoisme provoserte mange unge mennesker så voldsomt moralsk, at de lot seg verve av terroristene. Kreml gjorde lite for å motvirke dette, sa Putins mann i republikken til NRK. Også folk i de steineksporterende landsbyene i Dagestan lot seg verve. Lastebilsjåførene som kjørte sine lass til Russland, var mistenkte og i Dagestan ble kontra-terroristiske operasjoner gjennomført der de kom fra.

I januar 2011 inviterte professor Maksud Sadikov meg til et av sine mange møter med koranstudenter, som han gjennomførte sammen med visemuftien av Dagestan, Maghdì Mutaìlov. I Dagestan ligger halvparten av Russlands moskéer. Studentene fra Dagestan opphold seg i Saudi-Arabia, Pakistan og så langt borte som i Indonesia. Motivet for disse samlingene var å forebygge radikalisering av islam i Dagestan. «Skogsbrorskapet verver de flinkeste, barn fra velstående familier, ja sågar de peneste!» – klaget professor Sàdikov.

Så, den 7. juni 2011 skjøt og drepte to menn iført Finlandshetter ham da professoren spaserte hjem fra det islamske universitetet i Makhatsjkalà. «Skogsbrorskapet» tok på seg skylden med ordene «de som ikke er med oss, er mot oss.»