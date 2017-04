Terror uten grenser

Leder Mandag ettermiddag ble uskyldige passasjerer på undergrunnsbanen i St. Petersburg de siste ofrene for grenseløs terror.

I dag er byen i sorg etter at minst 14 mennesker ble drept og 50 såret i bombeeksplosjonen. I tillegg ble det funnet en udetonert bombe på en stasjon. Alt tyder på en terroraksjon som hadde som formål å drepe mange og skape frykt. Dette minner om tidligere terrorangrep i Russland og europeiske storbyer. Angrepet må fordømmes på det sterkeste.

Ingen har påtatt seg ansvaret for ugjerningen og det er uklart om det ble utført av en selvmordsbomber. Russland er på ingen måte ukjent med terror, men siden eksplosjonene i Volgograd i 2013 har russiske storbyer vært forskånet for slike grufulle scener. I Nord-Kaukasus har volden fortsatt og blitt intensivert noen steder. Ekstreme islamistiske grupper har i lengre tid ført kamp mot myndighetene i regionen.

Sporene fra St. Petersburg kan lede mot slike miljøer i Sentral-Asia. Sikkerhetsdepartementet i Kirgisistan sier de mistenker at selvmordsbomberen var en russisk statsborger, født i den tidligere sovjetrepublikken. Kirgisistan er i dag en nær alliert med Moskva.

Men sporene kan også peke mot den såkalte islamske stat (IS) i Syria og Irak. Myndighetene har lenge vært på vakt mot hjemvendte russisk-talende IS-terrorister, enten de kommer fra Russland eller tidligere sovjetrepublikker. Om lag 4000 fremmedkrigere skal ha reist fra Sentral-Asia til Syria for å slutte seg til IS eller andre ekstreme grupper. 3200 skal ha reist fra Russland, i all hovedsak fra Tsjetsjenia og Dagestan. IS har gjentatte ganger truet Russland med hevn etter at russiske militære styrker ble satt inn i krigen i Syria på president Bashar al-Assads side. Nå er ekstremistene kommet under hardt press i Syria og Irak, men for Europa og Russland er terrortrusselen like alvorlig som før.

Det er for tidlig å plassere ansvaret for terrorbomben i St. Petersburg, men begge hovedspor har opprinnelse i ekstreme islamistiske miljøer i Sentral-Asia og Nord-Kaukasus. En mann fra Usbekistan skal ha stått bak terrorangrepet mot en nattklubb i Istanbul på nyttårsaften og selvmordsbombere på Atatürk-flyplassen i fjor skal ha kommet fra Nord-Kaukasus.

Regionen er blitt et arnested for terror. Ekstremistene utgjør en fare for flere land. Terroren i St. Petersburg bør styrke det internasjonale samfunnets besluttsomhet om å bekjempe en terrorisme som ikke kjenner landegrenser.

