Russisk kjeftrulett mot Norge

Kommentar MÜNCHEN (VG) Russlands bredside mot norske myndigheter virker smått desperat. Men noen norske politikere vil sikkert bli skremt som vanlig.

Gjennom flere tiår med kald krig, gjennom det politiske kaoset som fulgte Sovjetunionens oppløsning og nå gjennom mange år med en stadig mer autoritær president Vladimir Putin, har Norge hatt et forutsigbart, avklart og fungerende forhold til Russland.

Det har holdt seg intakt gjennom internasjonale kriser og perioder med høy spenning. Ved siden av forholdet til USA og våre viktigste allierte i NATO, er dette den viktigste delen av norsk utenrikspolitikk. Hvis det lange forholdet til Russland bryter sammen, så er Norge i trøbbel.

Så langt er det lite som tyder på at det gjør det. Heller ikke det sure brevet som Russlands ambassade sendte ut i dag vil sannsynligvis endre noe særlig på grunnforholdet mellom Norge og naboen i øst. Retorikk, politiske tjuvtriks og spill på følelser er ikke noe nytt. Samkvemmet mellom Norge og Russland har alltid vært fullt av slikt. Det er på denne måten Russland driver deler av sin utenrikspolitikk.

I det praktiske er det annerledes. Her er det veletablerte kanaler som gjelder. De befinner seg et godt stykke under den synlige politiske retorikken. Mye av det skjer i det skjulte. I rom og kanaler hvor de store ordene kan legges vekk og man kan løse sakene.

Da den russiske grensekontrollen på Storskog av en eller annen mistenkelig grunn sluttet å virke, og tusenvis av asylsøkere med ett kom inn over en grense de normalt aldri ville kommet i nærheten av, så ble problemet løst i de dype kanalene.

Politikerne ble holdt unna og diplomatiet tok over. Det løste problemet. Hadde denne konflikten utspilt seg på politisk nivå, så er det ikke godt å si hva som hadde skjedd.

Russland har neppe noen interesse av å ødelegge de praktiske forbindelsene til Norge. De fungerer godt for begge parter. Ambassadens brev må forstås som det det er, nemlig politisk retorikk.

Innholdet i brevet er også merkelig. Russland anklager Norge for at vi ikke vil samarbeide og ha dialog. Det skjer noen uker etter at Russland nektet to stortingsrepresentanter innreise til Russland der de skulle møte russiske kolleger. Logikken henger ikke på greip.

Samtidig vet russiske diplomater i Norge at deler av Norges politiske miljø er lettskremte, og at folk på både venstre- og høyresiden i norsk politikk gang på gang uttaler at vi ikke må gjøre noe som kan gjøre Russland sure.

Denne bølingen kommer Russland til å appellere til gang etter gang. I håp om at Norges faste, men helt forutsigbare linje skal begynne å vakle. Det bør politikere som lar seg fyre opp av russiske retoriske øvelser merke seg. Alternativet til den velprøvde og solid praktiserte Russlands-politikken er dårlig for Norge.