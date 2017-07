Putin i homo-trøbbel

Kommentar Mens vestlige politikere nærmest står i kø for å vise seg i Pride-parader, er ståa en ganske annen i Russland. Temaet er så betent at det i vår ble ulovlig å dele et bilde av president Putin som en «homofil klovn».

- Det finnes ikke homofile hos oss, beroliget Tsjetsjenias beryktede president Ramzan Kadyrov nylig.

Uttalelsen kom i kjølvannet av avsløringene i avisen Novaja Gazeta om at et stort antall homofile menn er pågrepet og torturert i hans islamske republikk i Kaukasus.

Flere skal også være drept.

Lovt å rydde opp

Russlands president Vladimir Putin har lovt både bundeskansler Angela Merkel og sin franske presidentkollega Emmanuel Macron at han skal finne ut hva som egentlig skjer i Tsjetsjenia, men hittil er det ingenting som tyder på at han vil gjøre noe helhjertet forsøk på det.

Saken fortsetter under videoen.

Og trolig er det heller ikke så lett, for Kadyrov – som gjerne blir fremstilt som Putins mann – ser ut til å gjøre mer og mer som han vil der nede i Kaukasus-fjellene.

Putins vilje til å granske forfølgelsene av de homofile er det kanskje ingen grunn til å tvile på, men det er tvilsomt om han er i stand til det. Han har gjort en avtale med Kadyrov som kort fortalt handler om at Kadyrov sørger for at Moskva ikke får trøbbel i Tsjetsjenia (som de hadde på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet), mens Kadyrov til gjengjeld får styre som han selv vil.

Og det er med jernhånd og i tråd med «tradisjonelle tsjetsjenske verdier».

Rømmer til Moskva

Homofile i republikken har rømt til Moskva for å redde liv og helse. Ifølge Novaja Gazeta har minst 100 menn blitt pågrepet og avhørt under tortur. Skildringene fra disse mennene er grusomme. De ble slått ustanselig og fortalt at de ikke var mennesker – og presset for navnene på andre homofile i Tsjetsjenia.

Selv om forholdene i Tsjetsjenia er ekstreme og ikke typisk for den russiske føderasjon, har heller ikke Vladimir Putin markert seg som noen forkjemper for homofiles rettigheter.

Tvert imot innførte han – rett før OL i 2014 – den såkalte «homoloven» som sier at det er forbudt å drive «homo-propaganda» overfor mindreårige. Loven vakte stor oppmerksomhet fordi det var rett før Sotsji-OL, og ble fordømt i vesten.

Bolsjoj-skandale

Denne uken skjedde det noe som viser at Putins regime på flere måter sliter med homo-saken. En av verdens mest kjente scener, Bolsjoj-teatret, utsatte plutselig en høyt profilert forestilling om Rudolf Nurejev, bare noen dager før premieren. I følge nyhetsbyrået Tass var det kulturminister Vladimir Medinskij som krevde en stopp for «homo-propagandaen».

Nurejev er en av de mest kjente ballettdanserne i historien. Han var homoseksuell, han hoppet av fra Sovjetunionen, og han døde av AIDS, bare 54 år gammel.

Han ble betraktet som en forræder av Sovjet-regimet. Hans forhold til den danske danseren Erik Bruhn skulle være en av de sentrale elementene i forestillingen på Bolsjoj-teatret.

Homo-propaganda for mindreårige er altså forbudt i dagens Russland, og ifølge Tass’ kilder skal det være derfor at kulturministeren stoppet Nurejev-forestillingen. Ledelsen ved Bolsjoj hadde en versjon om at «forestillingen holdt ikke mål», men det var selvfølgelig ikke derfor ble bråstopp og ett års utsettelse.

Politikk?

På pressekonferansen spurte en journalist fra den uavhengige TV-kanalen Dozjd:

– Mange makthavere har problemer med homoseksuelle. Var det en grunn til at den er utsatt?

– Jeg ber om at en ikke gjør politikk av dette, svarte Bolsjoj-sjefen.

Loven mot «homo-propaganda» gjorde også at Disney's nyinnspilling av «Skjønnheten og udyret» fikk 16-års aldersgrense i Russland, til tross for at det er en familiefilm. Grunnen var visstnok at en mannlig karakter i filmen har følelser for en annen mannlig karakter. I Norge har filmen niårsgrense.

Homofili ble ikke avkriminalisert i Russland før i 1993. Men forholdet til personer med annen seksuell orientering er fortsatt høyst problematisk. Det blir til nød sett gjennom fingrene med lesber, men homofile menn lever atskillige farligere. Det har vært mange voldssaker, ikke bare i muslimske områder, og særlig i militæret er homofile utsatt.

Mørk bakdør

Jeg husker en gang jeg skulle lage reportasje om en homo-klubb i Moskva. Jeg ble smuglet inn en mørk bakdør og inn i lokalet, som på ingen måte var merket på utsiden. Den årlige rapporten fra organisasjonen ILGA viser da også at Russland – sammen med Aserbajdsjan og Armenia – er de landene i Europa der menneskerettighetene for LGBT-ere er verst.

Alt tyder på at Russland fortsatt har en lang vei å gå når det gjelder aksept av ulik seksuell orientering.